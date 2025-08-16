مصر تعزى باكستان في ضحايا الفيضانات

أعربت جمهورية مصر العربية عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيق في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت البلاد، مما أسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

وتؤكد مصر وقوفها وتضامنها الكامل مع باكستان في هذا الظرف الإنساني العصيب، معربةً عن تعاطفها مع أسر الضحايا، ومتمنية الشفاء العاجل لكافة المصابين.

