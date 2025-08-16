موسكو: لم يتم تحديد موعد الاجتماع المقبل بين بوتين وترامب

قال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف اليوم السبت، إن الجانبين الروسي والأمريكي، لم يبحثا عقد اجتماع ثلاثي بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال أوشاكوف للقناة الأولى الروسية، ردًا على سؤال عن إمكانية عقد اجتماع ثلاثي: "لم يُبحث الموضوع بعد"، حسب وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف المسؤول الروسي أنه لا يعرف حتى الآن موعد الاجتماع المقبل بين الرئيسين الروسي والأمريكي.

وأعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي، تحادث هاتفيًا مطولًا مع زيلينسكي، بعد اجتماعه مع الرئيس بوتين، وأنه يتحادث هاتفيًا مع رؤساء دول في حلف شمال الأطلسي.

وتحادث الرئيسان الروسي بوتين والأمريكي ترامب، في ألاسكا أمس الجمعة في قاعدة "إلمندورف - ريتشاردسون" العسكرية. وعقدت محادثات الرئيسين الضيقة بصيغة "ثلاثية" واستمرت ساعتين و45 دقيقة.

وقال الرئيس ترامب بعد القمة: "أعتقد أننا قريبون للغاية من التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب".

