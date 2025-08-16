السبت 16 أغسطس 2025
ياسر إبراهيم يواصل الغياب عن الأهلي أمام المحلة وبيراميدز

تأكد استمرار غياب ياسر إبراهيم مدافع الأهلي عن الفريق في مباراتي غزل المحلة وبيراميدز المقبلتين في بطولة الدوري بعد غيابه أيضا أمس أمام فاركو بسبب الإصابة بتمزق في العضلة العانية للفخذ اليسرى أمام مودرن سبورت في ضربة البداية ببطولة الدوري. 

وحقق النادي الأهلي فوزا كبيرا على ضيفه فاركو برباعية مقابل هدف، في المباراة التي جرت مساء أمس الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، بالجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره غزل المحلة في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز، يوم 25 من شهر أغسطس الجاري، في تمام الساعة السادسة مساء.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

الجريدة الرسمية
ads