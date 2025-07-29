الثلاثاء 29 يوليو 2025
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حوادث

إحالة راكب حاول تهريب عملة أجنبية خارج البلاد عبر مطار القاهرة للمحاكمة

مطار القاهرة الدولي
مطار القاهرة الدولي

أمرت نيابة النزهة بإحالة راكب حاول تهريب عملة أجنبية خارج البلاد عبر مطار القاهرة الدولي للمحاكمة الجنائية.

البداية عندما تمكنت سلطات جمرك البريد المصري بقرية بضائع مطار القاهرة الدولي برئاسة مدحت علام، من إحباط عملية تهريب 3000 دولار أمريكى، داخل طرد مشمول بوليصة رقم “CP112863862MA” واردة من المغرب.

جهود جمارك البريد المصري في ضبط عمليات التهريب 

وقالت مصادر جمركية بجمرك  البريد المصري، إنه أثناء قيام بدور حمدى  مأمور التعريفة، بإنهاء عملية الكشف والمعاينة على مشمول شنطة أمتعة شخصية تحتوى على ملابس وأحذية اشتبته في  بنطوفل (شبشب) وتم تشكيل لجنة مكونة ضمت كل من بدور حمدى، وطارق الدسوقي مدير إدارة الحركة، ومجدى أحمد مدير إدارة التعريفة، وبفتحته من أحد الجوانب (أول فردة منه) عثر على 20 ورقة فئة 100 دولار أمريكي والفردة الأخرى عثر بها على 10 ورقات فئة 100 دولار بإجمالي عدد 30 ورقة فئة 100 دولار إجمالي المبلغ 3000 دولار أمريكي وتم عمل المحضر اللازم

ويأتي ذلك طبقا لتعليمات رئيس  مصلحة الجمارك الدكتور أحمد أموي، وتعليمات أحمد العسقلاني نائب رئيس مصلحة الجمارك، والذي تصادف وجوده بالإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية، ومحمد محمود  مدير عام جمارك الطرود البريدية بأحكام الرقابة على المنافذ الجمركية.

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نيابة النزهة سلطات جمرك البريد المصري مطار القاهرة الدولي مطار القاهرة

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