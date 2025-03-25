كل ما تريد معرفته عن بطاقة فيزا الائتمانية بالدولار الأمريكي

أعلن البنك الأهلي المصري عن إطلاق بطاقة فيزا الائتمانية بالدولار الأمريكي، وذلك بالتعاون مع هيئة فيزا.

حيث صرح محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري أن بطاقة فيزا الائتمانية بالعملة الاجنبية الدولار الأمريكي للعملاء تعكس استمرار التعاون المثمر بين البنك الأهلي المصري وهيئة فيزا، وامتدادًا للشراكة الناجحة بين الطرفين، والتي تهدف إلى تلبية احتياجات العملاء في معاملتهم المالية داخل وخارج مصر بالعملة الأجنبية.

وفي إطار جهود البنك لتعزيز الاستدامة وتقديم حلول مبتكرة تتماشى مع توجهاته نحو التنمية المستدامة سيقوم البنك ولأول مرة بإصدار هذه البطاقة لتصبح بطاقة صديقة للبيئة حيث تعد انطلاقة جديدة في تقديم منتجات مصرفية متطورة ومسئولة بيئيا.

وأضافت سهى التركي نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري أن هذه البطاقة الائتمانية الجديدة ستساهم بشكل كبير في تلبية احتياجات العملاء المالية التي تقدم للعملاء في المشتريات بالعملة الأجنبية داخل مصر والمشتريات والسحب بالعملات الأجنبية خارج مصر وهو ما يأتي ضمن استراتيجية البنك الأهلي المصري لتقديم المنتجات والخدمات المصرفية الجديدة وتوفير تجربة مصرفية متميزة وأكثر فاعلية لكل شرائح العملاء.

وأعربت ملك البابا مدير عام شركة فيزا في مصر عن اعتزازها بالتعاون المستمر والمثمرة على مدار سنوات عديدة بين البنك الأهلي المصري وهيئة فيزا مصر، مشيرة إلى أن إطلاق بطاقة فيزا الائتمانية الجديدة تعد استمرارا لجهود الكيانين البنك الأهلي المصري وهيئة فيزا مصر لإثراء تجربة الدفع الالكتروني للعملات الأجنبية خاصة لبطاقات الائتمان من خلال الاستمتاع بعملية التسوق والتمتع بمزايا حصرية عند إجراء عمليات الشراء أو السحب النقدي خارج مصر.

ومن جانبه أشار كريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري أن بطاقة فيزا الائتمانية بالدولار الأمريكي تتيح للعملاء القائمين والجدد الكثير من المزايا الحصرية لهم التي تلبي احتياجات العملاء واستنادا الى التطور المتلاحق في المنتجات والخدمات الرقمية الذي يحققه البنك الأهلي المصري.

ومن جانبها أوضحت هالة حلمي رئيس المنتجات والشمول المالي أن البطاقة الائتمانية الجديدة يمكن إصدارها عند شراء الشهادات بالدولار الأمريكي، بالإضافة إلى إتاحة إصدارها للعملاء القائمين أصحاب الشهادات بالدولار الأمريكي، وذلك بحد أدنى للحد الائتماني للبطاقة 2000 دولار أمريكي وبحد أقصى 50 ألف دولار أمريكي، مع إمكانية إجراء كل المعاملات المالية بالعملات الأجنبية خارج مصر من المشتريات والسحب النقدي الدولي والتسوق عبر الانترنت حول العالم خلال 24 ساعة على مدار الأسبوع، بالإضافة إلى رسوم إصدار وتجديد مميزة للبطاقة، سعر عائد مدين مميز، فترة سماح للسداد تصل إلى 55 يومًا بدون فوائد على المشتريات والاستفادة ببرنامج Al Ahly Points الذي يتيح الحصول على 22 نقطة مع كل دولار أمريكي يتم استخدامه، ومزايا أخري مقدمة من البنك الأهلي المصري وهيئة فيزا.

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