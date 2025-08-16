الاستماع لأقوال مصور فيديو واقعة مطاردة شباب لسيارة فتيات على طريق الواحات

تستمع نيابة أكتوبر لأقوال مصور فيديو واقعة مطاردة شباب لسيارة فتيات على طريق الواحات، والتسبب في إصابتهن في حادث، بعد اصطدامهم بسيارة نقل علي جانب الطريق.

واستمعت نيابة أكتوبر لأقوال إحدى المصابات في حادث مطاردتهن من قبل 3 شباب بسياراتهم على طريق الواحات، وذلك بعد خروجهن من أحد الكافيهات بـ أكتوبر بغرض مضايقتهن، ما تسبب في اصطدام السيارة بأخرى، ونقل الفتيات للمستشفى، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ضحايا واقعة مطاردة طريق الواحات

وكشفت إحدى الفتيات ضحايا واقعة مطاردة طريق الواحات، أن بداية الأحداث وقعت صباح أمس 13 أغسطس، في تمام السادسة والنصف، أثناء توجههن إلى أحد الكافيهات بالحي الأول، حيث تعرضن لمضايقات من قِبل ثلاثة شباب يستقلون سيارات.

وتابعت الفتاة: "بعد نحو نصف ساعة، غادرنا المكان في السابعة صباحًا، وأثناء سيرنا أعلى طريق الواحات، فوجئنا بالشباب الثلاثة يطاردوننا بسياراتهم".

وأضافت أن المتهمين واصلوا مضايقتهن، وطالبوهن بالنزول من السيارة والركوب معهم، إلا أن القلق والخوف سيطر على صديقتها التي كانت تقود السيارة، ما أدى في لحظات إلى اصطدامها بسيارة نقل متوقفة على جانب الطريق.

وأوضحت الفتاة أنها أصيبت بجرح في الجبهة وتمزقت ملابسها جراء الحادث، فيما تعرضت صديقتها لكدمات في الساق والجسد، مشيرة إلى أن هاتفها المحمول تمت سرقته أثناء نزولها من السيارة وقت وقوع الحادث.

التحريات تكشف تفاصيل مطاردة فتيات

التحريات الأولية كشفت أن الفتيات كن يتواجدن في أحد المقاهي بالحي الأول بـ6 أكتوبر، ولاحظن مضايقات من ثلاثة شبان، فقررن المغادرة. إلا أن الشبان لاحقوهن على الطريق، وبدأوا في التضييق عليهن، مع تهديدات صريحة من أحدهم: "اقفي يا بت.. اقفي وإلا هزعلك".

ورغم محاولة السائقة، رنا إبراهيم، الإفلات منهم، ضيقوا الخناق عليها حتى اصطدمت بسيارة النقل على يسار الطريق، ما تسبب في إصابتها باشتباه ارتجاج في المخ، وإصابة صديقتها التي كانت تجلس بجوارها بجروح كبيرة في الرأس نتيجة تطاير الزجاج، بينما نجت الفتاة الثالثة لجلوسها في المقعد الخلفي.

وجرى نقل المصابات إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما أكدت رنا أنهن حررن محضرا رسميا ولن يتنازلن عن حقهن، مؤكدة أنهن كن على بعد لحظات من الموت.

