حبس تشكيل عصابي بتهمة استغلال الأطفال في التسول بالقاهرة الجديدة

أمرت النيابة العامة بحبس 15 عاطلا بينهم 11 لهم معلومات جنائية، بتهمة استغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية في مناطق ("التجمع الأول – التجمع الخامس – القطامية" بالقاهرة) 4 أيام علي ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

وقال المتهمون: إنهم يستخدمون المجني عليهم ممن يعيشون في الشوارع من المشردين والهاربين من مساكنهم.

وأضاف المتهمون، أنهم يستغلون الأطفال في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع المناديل واللبان وعلب الكبريت مقابل وجبة ومكان للمبيت.

فيما استدعت النيابة العامة أهالي الأطفال وسلمتهم لهم مع أخذ تعهد عليهم، أما الأهل الذين امتنعوا عن الحضور تم إيداع أطفالهم دور رعاية مختصة.

كانت قد واصلت  أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم استغلال الأحداث، وتمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 15 شخصًا بينهم 11 لهم معلومات جنائية، بتهمة استغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية في مناطق ("التجمع الأول – التجمع الخامس – القطامية" بالقاهرة).

تفاصيل الواقعة

ضُبط برفقة المتهمين 15 حدثًا من المعرضين للخطر حال قيامهم بالبيع والتسول، وبمواجهتهم أقر المتهمون بممارسة نشاطهم الإجرامي، ما يعكس خطورة استغلال الأحداث لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

الإجراءات القانونية 

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

