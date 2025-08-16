8 صور ترصد عرض "حب من طرف حامد" على مسرح السامر

تتواصل على مسرح السامر بالعجوزة ليالي العرض المسرحي "حب من طرف حامد"، الذي تقدمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، ضمن فعاليات وزارة الثقافة.

عرض حب من طرف حامد

وتستلهم أحداث العرض المسرحي من المسرحية الفرنسية الشهيرة "لعبة الحب والمصادفة" للكاتب بيير دي ماريفو، مع إعادة صياغة مبتكرة ضمن إطار غنائي استعراضي، حيث يتناوب الممثلون على تبادل الأدوار بين الشخصيات، مما يضفي على العمل لمسة كوميدية ساحرة ومفارقات مشوقة تشد انتباه الجمهور.

فريق مسرحية حب من طرف حامد

العرض من تأليف محمد جمال، وإخراج سهى العزبي، وبطولة: ميدو عادل، خالد محروس، إيهاب عز العرب، مصطفى محمود، أحمد سند، ميرال شفيق، نورهان عبد العزيز، أميرة عبد الرحمن، علي شندي، أدهم صفوت، وتامر الخطيب.

والألحان والأشعار: محمد مصطفى، تصميم الديكور: محمد جابر، الأزياء: رنا عبد المجيد، الاستعراضات: رضا كامبا، الماكياج: رانيا صابر، الإضاءة: أحمد أمين، المخرج المنفذ: محمود بغدادي، ومساعدو الإخراج: محمود شوقي، سلمى سيد، ندى، إسلام جامبو، محمد عز العرب، وأحمد البغدادي.

وينفذ العرض تحت إشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، ومن إنتاج فرقة السامر المسرحية بإدارة محمد النبوي.

