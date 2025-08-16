السبت 16 أغسطس 2025
بدء امتحان اللغة العربية لطلاب الدور الثاني (حديث وقديم) في الثانوية العامة

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة
يؤدي طلاب الثانوية العامة الدور الثاني بالنظامين الحديث والقديم الامتحان اليوم السبت الموافق ١٦ أغسطس ٢٠٢٥ فى مادة اللغة العربية فترة أولى، ومادة التربية الدينية فترة ثانية.

كما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين الامتحان فى مادة اللغة العربية (ورقة أولى) فترة أولى، ومادة التربية الدينية فترة ثانية، بينما يؤدى طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا الامتحان فى مادة مقاييس مفاهيم اللغة الإنجليزية فى الفترة الأولى، ومادة التربية الدينية فترة ثانية.

امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني

انطلقت امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة الدور الثانى للعام الدراسى ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، للنظام القديم والحديث، وذلك اعتبارًا من اليوم السبت الموافق ١٦ أغسطس ٢٠٢٥، وتستمر للنظام الحديث حتى يوم السبت الموافق ٢٣ أغسطس ٢٠٢٥.

إحصائية امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني للعام الدراسي 2024 / 2025 

وتستعرض الوزارة أبرز الإحصائيات المتعلقة بأعمال امتحانات الثانوية العامة الدور الثانى هذا العام على النحو التالي:

- إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدور الثاني (نظام قديم) يبلغ ١٢١٤٢ طالبا وطالبة.

- إجمالي عدد طلاب نظام حديث: ١٤٥٩٣٠ طالبا وطالبة.

- إجمالي عدد طلاب مدارس المكفوفين: ٧ طلاب.

- إجمالي عدد طلاب مدارس المتفوقين: طالبان.

- عدد اللجان: ٢٦٧ لجنة على مستوى جميع الجمهورية.

