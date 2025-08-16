البيت الأبيض: قمة ألاسكا بين ترامب وبوتين "من أجل السلام" (فيديو)

وصف البيت الأبيض القمة المنعقدة في ألاسكا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين بـ"التاريخية".

ونشر البيت الأبيض صورة من لقاء ترامب وبوتين وعلق عليها بعبارة: "السعي من أجل تحقيق السلام".

وقالت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية إن اختيار هذا الشعار يعكس رغبة واشنطن في تسويق القمة باعتبارها محطة مفصلية لإطلاق مسار جديد من التفاهمات بين القوتين العظميين.

وكان البيت الأبيض قد نقل عن ترامب قوله خلال رحلته إلى ألاسكا على متن الطائرة الرئاسية عن سبب اللقاء: "أنا لا أفعل هذا من أجلي".

وأضاف ترامب: "لستُ بحاجةٍ إلى هذا اللقاء.. أودُّ التركيز على بلدنا، لكنني أفعل هذا لإنقاذ أرواح كثيرة".



وشهد استقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لنظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا، تحليق طائرات حربية أمريكية متطورة في سماء الولاية، أبرزها طائرة الشبح.

الرئيس ترامب @POTUS وعلى متن الطائرة الرئاسية في طريقه للقاء القمة مع #بوتين معلقًا على سبب عقده الاجتماع: "أنا لا أفعل هذا من أجلي.. لستُ بحاجةٍ إليه.. أودُّ التركيز على بلدنا، لكنني أفعل هذا لإنقاذ أرواحٍ كثيرة." pic.twitter.com/htChmEcatx — White House in Arabic البيت الأبيض بالعربية (@WHinarabic) August 15, 2025

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن الطائرات التي حلقت خلال استقبال بوتين هي من نوع "بي-2" المعروفة بـ"الشبح" و"إف-35"، وهي من أكثر الطائرات الأمريكية تطورًا.

وقالت أسوشيتد برس إن تحليق هذه المقاتلات فوق مكان الاستقبال جاء تحية للرئيس الروسي.

