اليوم، ثاني جلسات محاكمة 9 متهمين بـ "خلية البساتين"

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى اليوم السبت، ثاني جلسات محاكمة 9 متهمين، في القضية رقم 8409 لسنة 2025 جنايات البساتين.

وقال أمر الإحالة، إنه في غضون الفترة من عام 2015 وحتى 10 يونيو 2023، المتهمون من الأول وحتى الثالث تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن أسس المتهم الأول وتولى المتهمان قيادة جماعة تعتنق أفكار تنظيم القاعدة الإرهابي.

وتابع أمر الإحالة: المتهمون من الرابع وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين من الرابع وحتى الأخير تهم تمويل الإرهاب.

وأشار أمر الإحالة أن المتهم الثامن والتاسع أيضا وهما مصريان التحقا بجماعة مسلحة مقرها خارج البلاد، تتخذ من الإرهاب وتعليم الأساليب القتالية وسائل لتحقيق أغراضها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.