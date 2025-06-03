الثلاثاء 03 يونيو 2025
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حوادث

تأجيل أولى جلسات محاكمة 9 متهمين بـ خلية البساتين

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى اليوم، تأجيل أولى جلسات محاكمة 9 متهمين، في القضية رقم 8409 لسنة 2025 جنايات البساتين، لجلسة 16 أغسطس للاطلاع والمستندات.

وقال أمر الإحالة، إنه في غضون الفترة من عام 2015 وحتى 10 يونيو 2023، المتهمون من الأول وحتى الثالث تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن أسس المتهم الأول وتولي المتهمان قيادة جماعة تعتنق أفكار تنظيم القاعدة الإرهابي.

وتابع أمر الإحالة: المتهمون من الرابع وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين من الرابع وحتي الأخير تهم تمويل الإرهاب.

وأشار أمر الإحالة أن المتهم الثامن والتاسع أيضا وهما مصريان التحقا بجماعة مسلحة مقرها خارج البلاد، تتخذ من الإرهاب وتعليم الأساليب القتالية وسائل لتحقيق أغراضها.

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سلامة المجتمع قيادة جماعة إرهابية المستشار محمد السعيد الشربيني

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