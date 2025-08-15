الجمعة 15 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مصرع شخص سقط من علٍ في أرض اللواء

جثة، فيتو
جثة، فيتو

لقي شخص مصرعه إثر سقوطه من علٍ بشارع 10 متفرع من شارع الشهيد بـمنطقة أرض اللواء، وتم نقل الجثة إلى أحد المستشفيات تحت تصرف النيابة.


مصرع شخص بأرض اللواء

تلقى قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بالعثور على جثة شخص أسفل عقار سكني بشارع 10 متفرع من شارع الشهيد بمنطقة أرض اللواء دائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

 

وبالفحص تبين العثور على جثة شخص يرتدي ملابسه بالكامل، وبه عدة كسور وكدمات متفرقة بجسده، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.


واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة.

وبإجراء التحريات تبين سقوطه من من علٍ فى ظروف غامضة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مصرع شخص بأرض اللواء أرض اللواء منطقة ارض اللواء قسم شرطة العجوزة مديرية أمن الجيزة أمن الجيزة

مواد متعلقة

"عملتها الستات ووقع فيه الرجالة"، مقتل وإصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بالبدرشين

الضابط حطم زجاج السيارة بيده، تفاصيل "مطاردة هوليودية" لسائق متهور على كوبري أكتوبر (فيديو)

مصرع شخص سقط من الطابق الخامس بالمهندسين

القبض على سيدة خطفت طفلا رضيعا من والدته أمام مستشفى الدمرداش

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على عاطل لمحاولته خطف هاتف مواطن بالأميرية (فيديو)

القبض على طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء في المطرية (فيديو)

حريق يلتهم شقة سكنية بالطابق السابع في المعادي

انهيار جزئي لعقار في عين شمس دون إصابات (صور)

الأكثر قراءة

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على الراقصة بوسي الأسد بالهرم

انكسار الحرارة وشبورة كثيفة، الأرصاد تعلن حالة طقس السبت

الوزير اسمه علاء فاروق

عايزين نعيش عيشة آدمية، بيان جديد من نجوى فؤاد بعد استجابة وزير الثقافة لمناشدتها

زيزو يسجل هدف الأهلي الثالث في شباك فاركو

دار الإفتاء توضح حكم شراء وتبادل حلوى المولد النبوي

إيكيتيكي يسجل هدف ليفربول الأول في شباك بورنموث

كهرباء الإسماعيلية يخطف تعادلا مثيرا من بتروجت 2/2 في الدوري الممتاز (صور)

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق اليوم الجمعة

تعرف على سعر الأرز في الأسواق المحلية اليوم الجمعة

قبل انطلاق تنسيق المتفوقين 2025، قواعد قبول طلاب مدارس النيل الثانوية الدولية بالجامعات

خطوات التقديم والمميزات، كل ما تريد معرفته عن برنامج التأهيل التربوي من جامعة الأزهر

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الزمالك مع مودرن سبورت.. مانشستر يونايتد ضد آرسنال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية موت الأب في المنام وعلاقتها بالتخلص من المشكلات

ما حكم الرجوع في الهبة بدعوى جحود الموهوب له؟

دار الإفتاء توضح حكم شراء وتبادل حلوى المولد النبوي

المزيد
الجريدة الرسمية
ads