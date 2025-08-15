الجمعة 15 أغسطس 2025
موعد مباراة الأهلي المقبلة

 يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره فاركو، اليوم الجمعة، على إستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.‏

 

مباراة الأهلي وفاركو

 يلتقي الأهلي مع فاركو مساء اليوم في الدوري الممتاز، حيث يسعى المارد الأحمر لتحقيق الفوز الأول بالبطولة وتصحيح المسار بعد التعادل المخيب في الجولة الافتتاحية أمام مودرن سبورت بنتيجة 2-2.

في المقابل، يدخل فاركو المباراة طامحًا لتحقيق مفاجأة أمام حامل اللقب والخروج بنتيجة إيجابية، بعد أن استهل مشواره في المسابقة بتعادل سلبي أمام إنبي.

 

موعد مباراة الأهلي وفاركو في الدوري والقنوات الناقلة

 ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي القادمة ضد فاركو، في ثاني جولات الدوري المصري، في تمام التاسعة مساء اليوم.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

