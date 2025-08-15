كواليس التجهيزات الخاصة لحفل افتتاح مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

تنطلق مساء اليوم الجمعة 15 أغسطس فعاليات الدورة 33 من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، وسط استعدادات فنية وتقنية مكثفة خلف الكواليس.

في هذا السياق تم تجهيز مسرح المحكى داخل القلعة خلال الأيام الماضية بأنظمة إضاءة حديثة وتقنيات عرض ضوئي عالية الدقة، تم استيراد جزء منها خصيصًا لتناسب طبيعة العروض الخارجية وتواكب الطابع الأثري للمكان.

ويتولى الإخراج المسرحي للحفل مهدى السيد، الذي أجرى عددًا من البروفات المفتوحة والمغلقة لضمان تناغم عناصر الحفل من صوت وصورة وحركة.

ويُستهل الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، يعقبه عرض بصري مميز يعتمد على "إسقاطات ضوئية" حديثة بتقنية ثلاثية الأبعاد، مصحوبًا بمؤثرات صوتية تعكس تاريخ رموز الغناء المصري، وهو عرض من تصميم المهندس عبد المنعم المصري، بمصاحبة موسيقى من تأليف وجدي الفوي، في محاولة لخلق حالة فنية توثق لتاريخ الفن المصري بأسلوب معاصر.

ويشهد الحفل أيضًا تكريم 12 شخصية أثرت في المشهد الفني المصري والعربي، بالإضافة إلى بعض من ساهموا في نجاح الدورات السابقة للمهرجان، في لمسة وفاء تعكس توجه دار الأوبرا المصرية لتكريم رواد وأبطال الكواليس. ومن بين المكرمين الموسيقار الكبير هاني شنودة، والفنان إيهاب توفيق، وعازف العود حسين صابر، وعازف الإيقاع محسن الصواف، إلى جانب عدد من الكوادر الفنية والإدارية من داخل الأوبرا.

كما علمت «فيتو» أن البروفات الأخيرة للفاصل الغنائي الأول الذي يقدمه نجوم فرقة الموسيقى العربية، وهم أميرة أحمد، حسام حسني، وأشرف وليد، قد شهدت تفاعلًا مميزًا بقيادة المايسترو إيهاب عبد الحميد، حيث يتضمن الفاصل مختارات من الأغاني التراثية مثل "بتونس بيك"، و"قال جاني بعد يومين"، و"التوبة".

ومن المنتظر أن يختتم فريق "وسط البلد" الليلة الافتتاحية بباقة من أشهر أغانيه التي تجمع بين الطابع البديل والتجريبي مثل "كراكيب"، "هيلا هوب"، و"روبابيكيا"، وسط تجهيزات صوتية خاصة تم إعدادها لتتناسب مع إيقاعات الفرقة وأسلوبها الموسيقي المختلف.

وأكدت مصادر فنية من داخل الأوبرا أن الدورة الحالية تشهد طفرة في مستوى التجهيزات مقارنة بالأعوام الماضية، سواء من حيث التقنية أو تنوع الفقرات، في إطار خطة متكاملة لجعل المهرجان أكثر جذبًا لجمهور الشباب، دون الإخلال بهويته الثقافية والفنية الراسخة.

وتتواصل فعاليات مهرجان القلعة حتى يوم 31 أغسطس، بمشاركة كوكبة من نجوم الغناء المصري والعربي، وسط حضور جماهيري متوقع أن يكون الأكبر منذ انطلاق المهرجان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.