غاب رونالدو فانتهى الحلم، النصر السعودي لن يشارك رسميا في دوري أبطال آسيا للنخبة

ابتعد نادي النصر السعودي رسميًّا عن المنافسة على المقعد الثالث والأخير المؤهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد فشل النصر في الحفاظ على تقدمه بهدف ليتعادل 1-1 مع ضيفه التعاون ضمن الجولة 32 لدوري روشن السعودي للمحترفين الجمعة.

وتمنح لوائح الاتحاد الآسيوي، السعودية 3 مقاعد فقط في النسخة المقبلة من البطولة القارية.

وبناء على الترتيب الحالي، فقد حسمت مقاعد "نخبة آسيا" لصالح كل من: "الاتحاد (بطل دوري روشن السعودي)، الهلال (الوصيف)، الأهلي (بصفته حامل لقب دوري أبطال آسيا للنخبة)".

وكان اتحاد جدة قد حسم تتويجه بلقب الدوري السعودي للمحترفين أمس وتأكد مشاركته في دوري أبطال آسيا للنخبة الموسم المقبل.

انتهت مباراة فريق النصر، مع نظيره التعاون بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة 32 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتقدم النصر بهدف البرتغالي أوتافيو في الدقيقة 51، قبل أن يدرك التعاون التعادل عن طريق الكولومبي روجر مارتينيز في الدقيقة 70.

وشهدت المباراة غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن المشاركة عن النصر للمباراة الثالثة على التوالي، وذلك في الوقت الذي يغيب فيه متصدر قائمة هدافي الدوري السعودي بـ23 هدفًا، عن التدريبات الجماعية للنصر.

وبهذا التعادل، رفع النصر رصيده إلى 64 نقطة في المركز الرابع، مفوتًا فرصة استعادة المركز الثالث من القادسية الذي يملك 65 نقطة.

كما اتسع الفارق بين النصر والهلال صاحب المركز الثاني إلى 7 نقاط، قبل جولتين فقط من نهاية الموسم، ليبتعد رسميًّا عن مقعد المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة.

من جانبه، رفع التعاون رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثامن.

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