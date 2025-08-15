الأزهري يصل شمال سيناء لأداء صلاة الجمعة بمسجد التعمير ببئر العبد

وصل الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، إلى قرية الخربة التابعة لمدينة بئر العبد في محافظة شمال سيناء، بدعوة من اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، لأداء صلاة الجمعة في مسجد التعمير بالقرية.

ويقوم وزير الأوقاف خلال زيارته إلى محافظة شمال سيناء بزيارة مؤسسة الرحمن الرحيم في قرية الخربة بمركز بئر العبد، وأداء صلاة الجمعة في مسجد التعمير بقرية الخربة.

كما يقوم وزير الأوقاف خلال الزيارة بزيارة معسكر القرآن الكريم، وتكريم 70 طالبًا من حفظة القرآن الكريم، وافتتاح فرع مؤسسة الرحمن الرحيم ومدرسة تحفيظ القرآن الكريم في قرية 6 أكتوبر، مع تكريم 30 حافظًا للقرآن الكريم.

