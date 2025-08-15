الجمعة 15 أغسطس 2025
رياضة

تعرف على غيابات الأهلي الليلة أمام فاركو فى الدوري

ياسر إبراهيم
ياسر إبراهيم

 يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو، لمواجهة نظيره فريق فاركو، اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.‏

قائمة المستبعدين من مباراة فاركو

 وتشمل قائمة المستبعدين كل من:

عمر كمال وياسر إبراهيم ومروان عطية ومصطفى العش، وكذلك إمام عاشور وسيحا وأحمد عابدين ومحمد عبد الله وحمزة عبد الكريم وأحمد عبد القادر وإبراهيما كاظم.

مباراة الأهلي وفاركو

 ويلتقي الأهلي مع فاركو مساء اليوم الجمعة، في الدوري الممتاز، حيث يسعى المارد الأحمر لتحقيق الفوز الأول بالبطولة وتصحيح المسار بعد التعادل المخيب في الجولة الافتتاحية أمام مودرن سبورت بنتيجة 2-2.

في المقابل، يدخل فاركو المباراة طامحًا في تحقيق مفاجأة أمام حامل اللقب والخروج بنتيجة إيجابية، والجدير بالذكر أن الفريق السكندري استهل مشواره في المسابقة بتعادل سلبي أمام إنبي.

موعد مباراة الأهلي وفاركو في الدوري والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي القادمة ضد فاركو، في ثاني جولات الدوري المصري، في تمام التاسعة مساء اليوم الجمعة، الموافق 15 أغسطس الجاري.

ومن المقرر أن تبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

