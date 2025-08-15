الجمعة 15 أغسطس 2025
روسيا تربط استئناف التعاون الاقتصادي مع أمريكا بمحادثات السلام

روسيا
روسيا

رهن المبعوث الاقتصادي للكرملين كيريل دميترييف، استئناف أي تعاون اقتصادي بين بلاده والولايات المتحدة بمدى التقدم في محادثات السلام المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، في قمة ألاسكا اليوم الجمعة.

وقال دميترييف في حديث لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، لدى وصوله إلى أنكوريغ بولاية ألاسكا الأمريكية قبل القمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين: "نُدرك أنه ما لم يُحرز تقدم كبير في أوكرانيا وتُكلّل الجهود الدبلوماسية بالنجاح، فإن استئناف التعاون الاقتصادي سيستغرق بعض الوقت".

 وعندما سُئل عما إذا كانت هناك أي صفقات مُحددة قيد النقاش، قال: "دعونا ننتظر انتهاء المناقشات".

وأضاف: أن "أوكرانيا لا تزال محور الاهتمام الرئيسي، ولكن هناك نقاش عام حول القطب الشمالي والعديد من الاحتمالات الأخرى".

وتابع: "سيكون قادتنا السياسيون ودبلوماسيونا في صدارة المشهد، ثم سنرى ما إذا كنا سنتناول القضايا الاقتصادية أم لا".

