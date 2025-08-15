روسيا تربط استئناف التعاون الاقتصادي مع أمريكا بمحادثات السلام

رهن المبعوث الاقتصادي للكرملين كيريل دميترييف، استئناف أي تعاون اقتصادي بين بلاده والولايات المتحدة بمدى التقدم في محادثات السلام المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، في قمة ألاسكا اليوم الجمعة.

وقال دميترييف في حديث لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، لدى وصوله إلى أنكوريغ بولاية ألاسكا الأمريكية قبل القمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين: "نُدرك أنه ما لم يُحرز تقدم كبير في أوكرانيا وتُكلّل الجهود الدبلوماسية بالنجاح، فإن استئناف التعاون الاقتصادي سيستغرق بعض الوقت".

وعندما سُئل عما إذا كانت هناك أي صفقات مُحددة قيد النقاش، قال: "دعونا ننتظر انتهاء المناقشات".

وأضاف: أن "أوكرانيا لا تزال محور الاهتمام الرئيسي، ولكن هناك نقاش عام حول القطب الشمالي والعديد من الاحتمالات الأخرى".

وتابع: "سيكون قادتنا السياسيون ودبلوماسيونا في صدارة المشهد، ثم سنرى ما إذا كنا سنتناول القضايا الاقتصادية أم لا".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.