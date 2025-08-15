رغم أنف إثيوبيا، ماذا قال المؤرخون عن نهر النيل وما هي وصية ابن الخطاب لـ عمرو بن العاص لاستمرار جريانه

نحتفل هذه الأيام بعيد وفاء النيل، هو عيد الفيضان والخصوبة، حيث ينتشر الخير والنماء، وهو عيد قديم احتفل به القدماء المصريون، ونقشت صور الاحتفالات على جدران معابدهم، من صور هذه الاحتفالات أسطورة عروس النيل، وقد ربط بين نهر النيل وبمن يسكنون حوله وعلى ضفافه علاقة وفاء متبادل، وكما قال الشاعر الإغريقي هيرودوت “مصر هبة النيل ومن شرب من ماء النيل فلابد وأن يعود له”.

وتقام الاحتفالات بعيد وفاء النيل بمناسبة الفيضان منذ آلاف السنين وأهم أساطير الوفاء للنيل هو إلقاء عروس بكر جميلة كل عام وهي حية لتبتلعها مياه النيل عبر دقات الطبول وإنشاد الأغاني.

وتأتي هذه الاحتفالات ضاربة بمخططات إثيوبيا بحرمان مصر من المياه عرض الحائط، حيث يؤمن المصريون أن النيل بمصر"هبة إلهية" لا يستطيع بشر وقف جريان مياهه.

عمر بن الخطاب ينهي قصة عروس النيل

ويرجع المؤرخ الدكتور مختار السويفى هذه الخرافة إلى أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الحكم الذي ذكر في كتابه “فتوح مصر والمغرب” عام 871 م إلى أنه لما فتح عمرو بن العاص مصر حكى له أهلها أنه كلما جاء الليلة الثانية من شهر بؤونة نأخذ جارية بكر جميلة ونلقى بها في النيل، فقال عمرو “هذا لا يكون من الإسلام وأن الإسلام يهدم ما قبله”، ومنع إلقاء عروس في النيل فمرت شهور والنيل لا يجرى فيه الماء بعد أن جف، فكتب عمرو إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بذلك فرد عليه عمر “من عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى نيل مصر.. إذا كنت تجرى من قبل فلا تجر وإن كان الله الواحد القهار هو الذي يجريك فأسأل الله أن يجريك”، وألقى عمرو بن العاص بالمكتوب في النيل وقد أجرى الله النيل في ليلة واحدة، وتوالت بعد ذلك الاحتفالات بوفاء النيل كل عام.

أساطير عروس النيل

وعيد وفاء النيل هو من الأعياد المصرية التى ترجع إلى سبعة آلاف عام، وقد سجل أجدادنا هذه الاحتفالات على جدران معابدهم ومقابرهم، وما زال الاحتفال به موجودا ولم يتغير منه سوى إلغاء مشهد عروس النيل التى كانت تلقى كل عام فى النهر، وجاءت احتفالات وفاء النيل ابتهاجا بفيضان النيل وزيادة خصوبة الماء المتدفق لدرجة كان القدماء يخصصون أجمل الفتيات البكر فى البلاد ليلقونها فى النهر يوم وفاء النيل قربانا إلى النهر وشكرا كما تقول الأساطير.

وظلت حكايات إهداء عروس النيل كل عام فى عيد وفاء النيل راسخة فى الأذهان، حتى إنها استبدلت فى بعض الفترات بعروس خشبية تلقى فى النيل تفاديا لمقتل فتاة كل عام.

لبنى عبد العزيز عروس النيل



وما زال كتاب محدثون وشعراء يرددون حكايات عروس النيل حتى إن السينما أخذت منها موضوعا لأفلامها مثل فيلم “عروس النيل” الذي قدمته لبنى عبد العزيز ورشدي أباظة.

المؤرخون الإسلاميون سجلوا احتفالات وفاء النيل

وتحكى الدكتورة نعمات أحمد فؤاد أستاذ علم الحضارة التى لقبت بعروس النيل فى كتابها “كتبت يوما” فصلا عن عظمة النيل وتميزه واحتفالات وفاء النيل فى مصر، فهى التى حصلت على الدكتوراه فى النيل وصاحبة أشهر الكتابات، وهى طالبت مرارا وتكرارا بضرورة الاحتفال بعيد وفاء النيل كل عام فتقول: هو أقدم عيد شعبى فى العالم وتستمر الاحتفالات به من منتصف أغسطس حتى منتصف سبتمبر، وهو من الأعياد المصرية التى ترجع إلى أكثر من 7 آلاف سنة وقد سجل المصريون القدماء أحداثه على جدران معابدهم.

وقد سجل إدوارد لين فى كتابه “المصريون المحدثون وعاداتهم وتقاليدهم”، كما سجله المؤرخون الإسلاميون الذين كانوا يؤرخون للنيل فى نهاية كل سنة حيث الزيادة والنقصان فى منسوب المياه كحدث جليل من الأحداث الهامة الكبرى ولم يظفر بهذا فى التاريخ الإسلامى نهر غيره ومن أهم من كتب عنه الراحل أمين باشا سامي الذي أنفق عمره وماله في تسجيل وتأريخ مظاهر الاحتفال بالنيل.

الدكتورة نعمات أحمد فؤاد صاحبة أشهر الدراسات عن النيل



وأضافت الدكتورة نعمات: حتى الأديان أقامت من أجل زيادة مياهه الصلوات فى الكنيسة “أوشية المياه” وفى المسجد “ابتهالات” وعلى ضفاف النيل التقينا معا فى صلاة الاستسقاء.. وما المقياس القائم فى الروضة إلا صلاة استسقاء معمارية، كما عقدت من أجل النيل المؤتمرات، وجمع المجمع المصرى للثقافة العلمية كتاب باسمه عام 1952، بل احتفل بوفاء النيل الأدب الإنجليزى فى ثلاث قصائد نظمها كيتس، شلى، لى هنت، بل احتفل بوفاء النيل الشاعر الرومانى تيبولوس، وشاعر الرومان “فرجيل”.

السد العالي امتص لهفة الاحتفالات القديمة

واستكملت الدكتورة نعمات: “حين كتبت رسالتى عن النيل سعيت إلى دار الإفتاء لأقف على أقدم حجة وفاء للنيل فكان أقصى ما وصلت إليه حجة وفاء النيل عام 1915 من دار المحكمة العليا الشرعية، وقد سجلتها فى كتابى، كما صورت حجة وفاء النيل عام 1956 من مضبطة الإشهادات، وآخر حجة وفاء كتبت له عام 1958، بعد هذا غاب الوفاء.. وفاؤنا للنيل ووفاء الاحتفال به، وإذا كان السد العالى قد امتص اللهفة على الزيادة، والقلق من النقصان، فالسد صنعة النيل ولذلك وبكل المقاييس يحق للنيل الاحتفال بوفائه”.

