ياسر ريان: لا بد من احتواء غضب الشناوي وعلى تريزيجيه أن يراجع نفسه

تحدث ياسر ريان نجم النادي الأهلي السابق، عن أداء الفريق أمام مودرن سبورت الماضية وقبل مواجهة فاركو المقبلة في الدوري المصري الممتاز.

وقال ياسر ريان في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور: "مباراة فاركو لن تكون سهلة وعلى الأهلي التركيز وتحقيق الفوز وتعويض التعادل أمام مودرن سبورت".

وأضاف لاعب الأهلي السابق: "محمد الشناوي لم يكن موفقًا في كأس العالم للأندية والجماهير حملت شوبير التعادل أمام مودرن سبورت".

وأردف: "مصطفى شوبير يجيد اللعب بقدمه جيدًا لذلك يشارك اللاعب أساسيًّا لكن لا بد من احتواء غضب الشناوي ويجب على ريبييرو أن لا يخسر اللاعب كونه قائدًا للفريق".

واختتم حديثه قائلًا: "علی تريزيجيه أن يراجع نفسه ويستعيد مستواه سريعًا وأداء اللاعب غير طبيعي، تريزيجيه أحد أبرز لاعبي المنتخب".

