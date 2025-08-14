من الأطباء النفسيين إلى اليوجا، ريهام عبد الغفور تروي رحلة تجاوز صدمة فقد والدها

تطرقت الفنانة ريهام عبد الغفور، إلى مراحل تعاملها مع صدمة فقد والدها الفنان أشرف عبد الغفور، موضحة أنها بدأت بالعلاج النفسي ولجأت إلى الأطباء والأدوية، لكنها توقفت عن تناولها بسبب الأعراض الجانبية.

اليوجا والطاقة الإيجابية

وأشارت خلال لقائها ببرنامج "بعد الغياب" مع يارا أحمد، إلى أنها وجدت متنفسًا جديدًا في ممارسة اليوجا وجلسات العلاج بالطاقة، والتي ساعدتها نسبيًّا على تجاوز الأزمة، وإن ظل الفراغ الذي تركه والدها حاضرًا في حياتها.

تأثير الفقد على حياتها وأبنائها

وأكدت ريهام عبد الغفور أن فقد والدها جعلها أكثر قلقًا على أبنائها، حتى إنها منعت ابنها الأكبر من قيادة السيارة خوفًا عليه.

كواليس مسلسل "كتالوج"

كما أوضحت أنها بدأت تصوير مسلسل "كتالوج" بعد 40 يومًا من وفاة والدها، وكانت تمر بمرحلة نفسية صعبة، إلا أن دعم المخرج وليد الحلفاوي وزملائها ساعدها على الاستمرار. وأشارت إلى أن العمل تناول موضوع الفقد، وأن معظم فريقه كان قد مر بتجارب مشابهة.

رسالة مؤثرة من ريهام عبد الغفور إلى روح الأب الراحل

وفي ختام حديثها وجهت رسالة إلى والدها قائلة: "وحشتني جدًّا وسايب فراغ مهول.. مفيش حد بيعوض الأب، ويا ريت أي حد أهله موجودين يحافظ عليهم قبل ما يندم".

