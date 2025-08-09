السبت 09 أغسطس 2025
جوارديولا يحدد الموعد المبدئي لعودة رودري

رودري، فيتو
رودري، فيتو

كشف الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عن آخر مستجدات إصابة الدولي الإسباني رودري هيرنانديز، لاعب وسط الفريق.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة باليرمو الإيطالي، مساء اليوم السبت، في مباراة ودية ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

تفاصيل إصابة رودري 

وقال جوارديولا، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: "رودري يتحسن بعد الإصابة التي تعرض لها ضد الهلال (في مونديال الأندية).. لقد تدرب بشكل أفضل خلال الفترة الماضية، وأتمنى أن يعود للجاهزية عقب التوقف الدولي".

وأضاف: "أتمنى أن يستطيع الحصول على بعض الدقائق في المباريات قبل التوقف.. لكن الأهم حاليًا هو أنه لا يشعر بالألم، لأننا لا نريده أن يُصاب من جديد، وسنحاول تجنب ذلك".

وكان رودري قد أصيب بقطع في الرباط الصليبي، في بداية الموسم الماضي، لكنه عاد للمشاركة في المباريات قبل نهايته.

