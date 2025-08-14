الأوقاف: تجارة الأعضاء جريمة شرعية وأخلاقية.. والتبرع جائز بشروط صارمة

حذر الدكتور محمد سعيد عطالله، من علماء وزارة الأوقاف من تنامي ظاهرة تجارة الأعضاء البشرية، مؤكدة أنها جريمة محرمة شرعًا ومرفوضة أخلاقيًا وقانونيًا، لما تمثله من انتهاك صارخ لحرمة جسد الإنسان وتحويله إلى سلعة للبيع والشراء في أسواق غير مشروعة.

الأوقاف: الإسلام حرم بيع الأعضاء البشرية

وقال الدكتور محمد سعيد عطالله، من علماء وزارة الأوقاف، إن الإسلام حرم بيع الأعضاء البشرية تحريمًا قاطعًا، مشيرًا إلى أن جسد الإنسان ليس ملكًا له بالمعنى المطلق، وإنما هو أمانة من الله، ولا يجوز الاتجار بأي جزء منه.



الأوقاف: التبرع بالأعضاء البشرية جائز شرعا بشروط محددة

وأوضح عطالله، خلال حديثه ببرنامج "أنا والناس"، الذي تقدمه مروة مطر، المذاع على قناة "النهار": أن التبرع بالأعضاء جائز شرعًا بشروط محددة، بينها أن يكون التبرع برضا تام من المتبرع دون أي مقابل مادي، وأن يتم وفق ضوابط طبية وإنسانية صارمة، وألا يترتب عليه ضرر محقق بالمتبرع أو امتهان لكرامته، وأن يكون الهدف إنقاذ حياة إنسان آخر لا استغلاله.

وأضاف أن تجاوز هذه الشروط يعد جريمة شرعية، مؤكدًا أن وزارة الأوقاف تكثف برامج التوعية في المساجد وخطب الجمعة للتصدي لهذه الظاهرة، وحث المواطنين على الإبلاغ عن أي حالات مشبوهة، دعمًا لجهود الدولة في مكافحة هذه الجريمة المنظمة.

