12 ساعة تحقيق مع ابنة مبارك المزيفة.. مروة يسري تكشف تفاصيل طفولتها البائسة.. تتمسك بانتسابها للرئيس الأسبق.. وتتهم فنانة بالتورط في تجارة الأعضاء

كشفت هنادي حسان، عضو هيئة الدفاع عن مروة يسري الشهيرة بـ"ابنة مبارك"، أنها حضرت التحقيقات معها في نيابة الشئون الاقتصادية بالإسكندرية والتي استمرت لأكثر من 12 ساعة متواصلة، مؤكدة أن النيابة وجهت لها اتهامات بسب وقذف شخصيات عامة، وتعمد الإزعاج باستخدام وسائل التواصل، وإنشاء حساب إلكتروني بغرض ارتكاب جريمة.

حبس ابنة مبارك المزعومة 4 أيام على ذمة التحقيقات

وأضافت حسان أن النيابة قررت حبس موكلتها أربعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات، لحين ورود تحريات الإدارة العامة للتكنولوجيا والمعلومات وسماع شهادة أحد الأشخاص في واقعة تتعلق باتهامات تجارة الأعضاء.

وكشفت حسان عن تفاصيل جديدة قائلة: إن النيابة تطرقت أثناء التحقيقات إلى قضية تجارة الأعضاء، وعن نشأة المشكو في حقها وكذلك قصة نسب مروة للرئيس الراحل محمد حسني مبارك، كما تناولت التحقيقات بعض الأسئلة التي لم تكن ذات صلة مباشرة بموضوع الشكوى، مما دفع فريق الدفاع لإبداء اعتراضه على الخروج عن نطاق الوقائع محل الفحص وأدى إلى انسحاب ثلاثة من المحامين، فيما بقيت وحدي معها بناء على تمسكها بوجودي، بعد احتجاجنا على توجيه أسئلة لا تتعلق بالاتهامات الأساسية.

وأوضحت حسان، أن مروة أكدت خلال التحقيقات أنها ثمرة زواج الرئيس مبارك من إحدى الفنانات، وأنها لم تكن تعلم بذلك إلا مؤخرا، موضحة أنه تم تسليمها لأسرة في منطقة إمبابة لتربيتها وظلت تلك الأسرة تؤكد لها أنها ليست ابنتهم، وكانت تلك الأسرة تعاملها بقسوة، حتى قررت الانفصال عنهم والانتقال للعيش في الإسكندرية.

وأضافت حسان: " طلبتُ رسميًا إجراء تحليل DNA لموكلتي ولمقارنتها مع أفراد أسرة الرئيس الراحل حسني مبارك، باعتبار أن هذا من أبسط حقوقها القانونية في إثبات أو نفي تلك الرواية، وذلك على الرغم من أن الموضوع المشار إليه لم يكن من بين الوقائع محل الشكوى، وإنما تم التطرق إليه ومناقشته بناء على أسئلة النيابة العامة أثناء التحقيق، الأمر الذي يؤكد أنه لم يثر من قِبل الدفاع أو موكلتنا، بل جاء بمبادرة من جهة التحقيق نفسها".

وتابعت المحامية: "مروة لم تتراجع عن روايتها، وظلت متمسكة بها سواء أثناء القبض عليها أو خلال التحقيقات، وقدمت تفاصيل شارحة لأسباب ما ذكرت أمام النيابة العامة، التي واجهتها أيضا باتهامات تتعلق بترويج روايات عن تجارة الأعضاء، واتهامها لفنانة مشهورة ولاعب كرة راحل بالضلوع في تلك الوقائع، حيث أوضحت أنها حصلت على هذه المعلومات من شخص يدعى الكسندر ويعرف بـ"الصندوق الأسود"، وهو من الإسكندرية".

وأكدت حسان أن فريق الدفاع يضم أيضًا المحامي طه الزقلاوي، وهو المحامي الأصيل في القضية، إلى جانب هاني عوض، بينما تولت هي حضور التحقيقات كاملة.

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