الخميس 14 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

شريف الشربيني يترأس اجتماع لجنة تخصيص الوحدات السكنية لموظفي العاصمة الإدارية

شريف الشربيني
شريف الشربيني

ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاجتماع الأول للجنة المشكلة بقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم (2484) لسنة 2025 بشأن تشكيل لجنة متابعة تخصيص الوحدات السكنية للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وممثلي الجهات أعضاء اللجنة.

وفي مستهل الاجتماع، ثمن شريف الشربيني، وزير الإسكان، الجهد المبذول خلال الفترة الماضية من كافة الجهات المعنية في ملف توفير الوحدات السكنية للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا حرصه على اتخاذ كافة الإجراءات للتيسير على الموظفين المُنتقلين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

وتطرق الاجتماع إلى نص قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيل اللجنة برئاسة المهندس وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كما تم استعراض مهام كافة الأعضاء وممثلي الجهات والاختصاصات الموكلة لهم خلال فترة عمل اللجنة، وفي هذا الصدد أشار الوزير إلى أنه سيتم تشكيل أمانة فنية، لدراسة مختلف القرارات قبل العرض على اللجنة الرئيسية.

كما تناول الاجتماع عرضًا لموقف الوحدات الحالية، بكل من الحي السكني الثالثR3) ) بالعاصمة الادارية، ومشروع زهرة العاصمة بمدينة بدر، بجانب مقترحات لآليات تخصيص الوحدات والأولويات التي سيتم وفقًا لها تخصيص الوحدات للموظفين في ظل الأعداد المنتقلة للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وفي ختام الاجتماع وجه المهندس شريف الشربيني بمخاطبة كافة الوزارات والهيئات والجهات المعنية لموافاة اللجنة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بجميع البيانات الخاصة بالموظفين المنتقلين لديها للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة لإجراء حصر شامل بكافة المستحقين للوحدات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الإسكان الجهاز المركزي للتنظيم الاسكان والمرافق الدكتور مصطفى مدبولي

الأكثر قراءة

هاجم الدولة على مدار أعوام، علي حسين مهدي يعود لمصر ويفضح مؤسسات حقوق الإنسان والمتاجرين بالقضية (فيديو)

كرة اليد، مصر تتقدم على إسبانيا في الشوط الأول لربع نهائي مونديال الناشئين

احتجز شخصا وأجبره على الرقص عاريا، فيديو لـ علاء الساحر يكشف الوجه المظلم لمشاهير التيك توك

كريم محمود عبد العزيز يكشف حقيقة انفصاله عن زوجته بهذه الطريقة

مصور فيديو حادث الواحات: "مقدرتش أمنع المطاردة وهدفي ياخدوا حقهم"

السيسي يصدق على 45 قانونا جديدا

ارتفاع الساسو والمسكوفي، سعر الكتكوت الأبيض والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

الوفد المرافق لـ بوتين يغادر موسكو إلى ألاسكا

خدمات

المزيد

أحدث أسعار الألومنيوم في الأسواق اليوم الخميس

سعر الأرز بالأسواق اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

ارتفاع البيضاء، سعر الفراخ اليوم الخميس 14 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

ارتفاع الساسو والمسكوفي، سعر الكتكوت الأبيض والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

الأندية الأكثر تتويجًا بكأس السوبر الأوروبي عبر التاريخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف يتعامل الأبناء مع الأب الذي يهين أمهم؟ تعرف على رد الإفتاء

ما حكم عبور الطريق من أماكن غير مخصصة للمشاة؟، أمين الفتوى يجيب

هل دفع مخالفة المرور يسقط الإثم الشرعي؟، أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads