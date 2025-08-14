الوفد المرافق لـ بوتين يغادر موسكو إلى ألاسكا

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أن الوفد الرسمي المرافق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى القمة الروسية الأمريكية غادر موسكو متوجها إلى ولاية ألاسكا.

لقاء ترامب وبوتين في ألاسكا

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في أنكوريج، يوم غد الجمعة، لمناقشة إنهاء الحرب في أوكرانيا.

ويُعقد هذا اللقاء رفيع المستوى في قاعدة إلمندورف - ريتشاردسون المشتركة، وهي منشأة عسكرية أمريكية تقع شمال أكثر مدن ألاسكا اكتظاظًا بالسكان.

وأكد مسؤولو البيت الأبيض أن القاعدة استوفت المتطلبات الأمنية اللازمة لاستضافة الزعيمين، إذ لم تكن هناك خيارات متعددة لعقد هذا الاجتماع الذي رُتب له في عجالة، في ذروة موسم السياحة الصيفية.

الجدير بالذكر أن جولات المحادثات الثلاث بين روسيا وأوكرانيا هذا الصيف، التي عُقدت بناءً على طلب ترامب، لم تنجح في دفع الجانبين نحو السلام.

ما هي قاعدة إلمندورف - ريتشاردسون المشتركة؟

وبحسب «BBC»، تعود جذور قاعدة إلمندورف - ريتشاردسون المشتركة إلى الحرب الباردة، وهي أكبر قاعدة عسكرية في ألاسكا.

وتُعد هذه المنشأة، التي تبلغ مساحتها 64.000 فدان، موقعًا أمريكيًا رئيسيًا للتأهب العسكري في القطب الشمالي.



