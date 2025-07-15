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رياضة

رفض عودة حمزة المثلوثي بعد إصابة حسام

حمزة المثلوثي
حمزة المثلوثي

أكد مصدر بالزمالك أن جون إدوارد، المدير الرياضي للنادي، رفض مقترح إعادة التونسي حمزة المثلوثي بعد إصابة أحمد حسام بقطع في الرباط الصليبي.

وتم توجيه الشكر للمثلوثي مؤخرًا، رغم مقترحات بإعادته لسد النقص في مركز الظهير الأيمن.

وأعلن نادي الزمالك رسميا، عن التعاقد مع الأنجولي شيكو بانزا لمدة أربعة مواسم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادمًا من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي.

شيكو بانزا 

ووقع اللاعب على عقود الانتقال لنادي الزمالك في جلسة مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة مع النادي البرتغالي.

تأتي هذه الصفقة في إطار خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة في الموسم المقبل، من أجل المنافسة على كافة البطولات التي سيشارك فيها الفريق.

مهدي سليمان ينضم رسميا إلى الزمالك 

أعلن نادي الزمالك رسميًا، عن التعاقد مع مهدي سليمان حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووقع مهدي سليمان على عقود الانتقال لنادي الزمالك في جلسة مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة مع الحارس.

تأتي هذه الصفقة في إطار خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة في الموسم المقبل، من أجل المنافسة على كافة البطولات التي سيشارك فيها الفريق.

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البرتغال احمد حسام التونسي حمزة المثلوثي الأنجولي شيكو بانزا فترة الانتقالات الصيفية الحالية نادي إستريلا دا أمادورا لنادي الزمالك

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