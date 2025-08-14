القابضة للمياه تعقد عموميات الشركات التابعة لاعتماد الموازنة التقديرية 2025 - 2026

عقدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي اجتماعات الجمعيات العامة لشركات مياه الشرب والصرف الصحي التابعة، برئاسة المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة ورئيس الجمعيات العامة، وبحضور أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات وأعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة، وذلك لمناقشة واعتماد والموازنة التقديرية للعام المالي 2025 /2026.

وخلال الاجتماعات، نقل المهندس ممدوح رسلان تحيات وزير الإسكان والمرافق، لأعضاء الجمعية، وأكد رئيس الشركة القابضة، أهمية الدور الرقابي للجهاز المركزي للمحاسبات، مشيدًا بالتقارير التي يقدمها لمراقبة الحسابات وتقييم الأداء، والتي تمثل عنصرًا أساسيًا في دعم اتخاذ القرار وتحسين كفاءة التشغيل واستدامة تقديم الخدمات للمواطنين.

وأوصى بضرورة تلافي الملاحظات الواردة في تقارير الجهاز وفق جدول زمني محدد، والعمل على إنجاز ذلك في أسرع وقت ممكن، بما يضمن تحسين الأداء المؤسسي ورفع كفاءة العمل.

ووافقت الجمعيات العامة على اعتماد الموازنات التقديرية بعد استعراض جدول الأعمال وملاحظات مراقبي الجهاز المركزي للمحاسبات، مع التوصية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة تلك الملاحظات، وتنفيذ خطط تطوير الخدمات وزيادة الطاقة الإنتاجية للمحطات، وتعزيز استغلال الموارد، وتطبيق معايير التشغيل القياسية، ومتابعة جودة مياه الشرب في مختلف مراحل الإنتاج، إلى جانب تطوير الفروع التجارية ومراكز خدمة العملاء، مع تحسين خدمات الصرف الصحي وزيادة نسبة التغطية لخدمات الصرف الصحى من خلال المشروعات القومية التى تقوم بها الدولة المصرية فى ظل توجيهات القيادة السياسية مع مراقبة السيب النهائى بمحطات المعالجة بما يتماشى مع القوانين المصرية.

واختتم رسلان الاجتماعات بدعوة رؤساء الشركات التابعة إلى تكثيف الجهود لضمان تقديم خدمات متميزة للمواطنين، فى إطار توجيهات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مؤكدا ضرورة التعاون الكامل مع الأجهزة التنفيذية والحكومية وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، وأضاف أن الموازنة التقديرية تراعي التزامات الشركات تجاه المواطنين وتهدف إلى تحسين جودة وكفاءة الخدمات المقدمة.

