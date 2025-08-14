الخميس 14 أغسطس 2025
الخارجية السورية: تقرير لجنة التحقيق الدولية يشكل خريطة طريق مستقبلية

رحبت وزارة الخارجية السورية باستنتاج لجنة التحقيق الدولية الذي أكد عدم وجود أي دليل على صدور توجيه حكومي بارتكاب جرائم في أحداث الساحل، معتبرة أن هذا الاستنتاج يبرئ الدولة السورية من الاتهامات التي وُجهت إليها سابقا.

وأكدت الوزارة في بيان لها تقديرها لاعتراف تقرير اللجنة الدولية بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة تداعيات تلك الأحداث، مشددة على أن ذلك يعكس جدية الدولة في حماية مواطنيها وضمان الاستقرار.

وأضاف البيان أن التوصيات الصادرة عن لجنة التحقيق الدولية، إلى جانب توصيات اللجنة الوطنية السورية، ستشكل خريطة طريق تسهم في تعزيز مسار التقدم في سوريا، بما يتوافق مع السيادة الوطنية والقوانين المحلية.

