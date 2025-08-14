الخارجية السورية: تقرير لجنة التحقيق الدولية يشكل خريطة طريق مستقبلية

رحبت وزارة الخارجية السورية باستنتاج لجنة التحقيق الدولية الذي أكد عدم وجود أي دليل على صدور توجيه حكومي بارتكاب جرائم في أحداث الساحل، معتبرة أن هذا الاستنتاج يبرئ الدولة السورية من الاتهامات التي وُجهت إليها سابقا.

وأكدت الوزارة في بيان لها تقديرها لاعتراف تقرير اللجنة الدولية بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة تداعيات تلك الأحداث، مشددة على أن ذلك يعكس جدية الدولة في حماية مواطنيها وضمان الاستقرار.

وأضاف البيان أن التوصيات الصادرة عن لجنة التحقيق الدولية، إلى جانب توصيات اللجنة الوطنية السورية، ستشكل خريطة طريق تسهم في تعزيز مسار التقدم في سوريا، بما يتوافق مع السيادة الوطنية والقوانين المحلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.