الخميس 14 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

المشدد 7 سنوات لعاطل بتهمة حيازة 10 لفافات من الهيروين في عين شمس

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة بدون ترخيص، ومقاومة قوات الشرطة أثناء ضبطه واستعراض القوة بدائرة قسم شرطة عين شمس.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي قسم شرطة عين شمس معلومات تفيد قيام شخص بحيازة المواد المخدرة بقصد ترويجها والاتجار بها بدائرة القسم وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم.

بإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، من القبض على المتهم وتبين أنه عاطل وأثناء ضبطه أطلق أعيرة نارية تجاه قوات الشرطة إلا أنها نجحت في السيطرة عليه وضبطه.

وعثر بحوزة المتهم على 10 لفافات من الهيروين وسلاح ناري ومبلغ مالي وهاتفي محمول واعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الربح والاتجار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

محكمة جنايات القاهرة قسم شرطة عين شمس المواد المخدرة مديرية أمن القاهرة

