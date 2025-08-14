الخميس 14 أغسطس 2025
خارج الحدود

تضرر مبانٍ سكنية في مدينة روستوف الروسية جراء هجوم مسيرة أوكرانية

تضرر مبان سكنية
تضرر مبان سكنية في مدينة روستوف الروسية

أعلن حاكم منطقة روستوف سليوسار الروسية  تضرر عدة مبان سكنية نتيجة هجوم طائرة مسيرة أوكرانية في روستوف ومعلومات عن إصابة شخص.

إغلاق مراكز التسوق الكبيرة 

كما أصدر حاكم منطقة بيلجورود جلادكوف قرارا بحظر جميع الفعاليات في شوارع بيلجورود حتى يوم الأحد وإغلاق مراكز التسوق الكبيرة حتى يوم السبت.

وأشار حاكم منطقة بيلجورود جلادكوف إلى أن القوات الأوكرانية قصفت مقر حكومة منطقة بيلجورود حيث وصلت المسيرات إلى الطوابق العليا من المبنى ما تسبب في أضرار جسيمة للغاية.

الجيش الروسي يخطط لقطع الإنترنت

وكانت وسائل إعلام أفادت في وقت سابق بأن الجيش الروسي يخطط لقطع الإنترنت والاتصالات في شبه جزيرة القرم لمدة تزيد على أسبوع.

وأعلنت السلطات الروسية في شبه جزيرة القرم هذا الإعلان وزعموا أن الخدمة ستتوقف لفترة طويلة - فقد توقفت بالفعل منذ عدة أيام، لذا نعتقد أنها ستستمر أسبوعًا أو أكثر، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وأضافت أن الروس أيضًا سيبطئون خدمة Wi-Fi مركزيًا، نظرًا لأن مقدمي الخدمة يقعون تحت سيطرتهم.

وبحسب موقع "أوكرينفورم"، فإن المحتلين يقومون بقطع الاتصالات عبر الهاتف المحمول والإنترنت بشكل كبير في شبه جزيرة القرم.

