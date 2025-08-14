تضرر مبانٍ سكنية في مدينة روستوف الروسية جراء هجوم مسيرة أوكرانية

أعلن حاكم منطقة روستوف سليوسار الروسية تضرر عدة مبان سكنية نتيجة هجوم طائرة مسيرة أوكرانية في روستوف ومعلومات عن إصابة شخص.

إغلاق مراكز التسوق الكبيرة

كما أصدر حاكم منطقة بيلجورود جلادكوف قرارا بحظر جميع الفعاليات في شوارع بيلجورود حتى يوم الأحد وإغلاق مراكز التسوق الكبيرة حتى يوم السبت.

وأشار حاكم منطقة بيلجورود جلادكوف إلى أن القوات الأوكرانية قصفت مقر حكومة منطقة بيلجورود حيث وصلت المسيرات إلى الطوابق العليا من المبنى ما تسبب في أضرار جسيمة للغاية.

الجيش الروسي يخطط لقطع الإنترنت

وكانت وسائل إعلام أفادت في وقت سابق بأن الجيش الروسي يخطط لقطع الإنترنت والاتصالات في شبه جزيرة القرم لمدة تزيد على أسبوع.

وأعلنت السلطات الروسية في شبه جزيرة القرم هذا الإعلان وزعموا أن الخدمة ستتوقف لفترة طويلة - فقد توقفت بالفعل منذ عدة أيام، لذا نعتقد أنها ستستمر أسبوعًا أو أكثر، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وأضافت أن الروس أيضًا سيبطئون خدمة Wi-Fi مركزيًا، نظرًا لأن مقدمي الخدمة يقعون تحت سيطرتهم.

وبحسب موقع "أوكرينفورم"، فإن المحتلين يقومون بقطع الاتصالات عبر الهاتف المحمول والإنترنت بشكل كبير في شبه جزيرة القرم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.