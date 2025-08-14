وزير قطاع الأعمال يتفقد مشروع إنشاء مجمع مدارس بالجيزة

أجرى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، جولة تفقدية في موقع مشروع إنشاء مجمع مدارس بمنطقة فيصل بمحافظة الجيزة، الذي تنفذه شركة النصر العامة للمقاولات (حسن محمد علام)، إحدى شركات الشركة القابضة للتشييد والتعمير التابعة للوزارة.

واطلع الوزير خلال الزيارة على الموقف التنفيذي للمشروع ومعدلات الإنجاز، مشددًا على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، والانتهاء من الأعمال في أقرب وقت ممكن لضمان جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل إضافة نوعية للمنظومة التعليمية في المنطقة، ويسهم في تحسين جودة التعليم وتخفيف الكثافة الطلابية.

شركة النصر العامة للمقاولات

وأكد المهندس محمد شيمي أن وزارة قطاع الأعمال العام تولي اهتمامًا خاصًا بالمتابعة الدورية والميدانية لكافة المشروعات الجاري تنفيذها، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة، مشيدًا بجهود فرق العمل في شركة النصر العامة للمقاولات ومشددا على تكثيف العمل على مدار الساعة لإنجاز المشروع في التوقيتات المستهدفة.

ويضم مجمع المدارس منشآت تعليمية متكاملة تشمل: مدرسة يابانية، مدرسة دولية، مدرسة ثانوية، مدرسة صناعية، بما يلبي احتياجات متنوعة للطلاب ويدعم تطوير التعليم الفني والأكاديمي على حد سواء.

ورافق الوزير، خلال الجولة، اللواء مهندس محمد مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للتشييد والتعمير، والمهندس أحمد المحمودي العضو المنتدب لشركة النصر العامة للمقاولات، حيث تم استعراض خطط العمل والإجراءات التنفيذية لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في التنفيذ.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.