الخميس 14 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضربته حتى مات، حبس المتهمة المتسببة في قتل ابنها بالهرم

أمرت نيابة الجيزة بحبس ربة منزل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بالتسبب فى مصرع ابنها، بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح فى منطقة الهرم.

وطالبت النيابة الأجهزة الأمنية، بسرعة التحريات حول الواقعة، وأمرت بتشريح جثة الطفل والتصريح بالدفن بعد اعداد تقرير الصفة التشريحية، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم. 

بلاغ يفيد مصرع طفل بالهرم 

البداية كانت بتلقى المقدم مصطفى الدكر، رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، بلاغا يفيد مصرع طفل نتيجة الاعتداء عليه،  وبإجراء التحريات تبين أن والدة الطفل اعتدت عليه بالضرب بحجة تأديبه، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بالإصابات التي لحقت به.

تم ضبط والدة الطفل، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

