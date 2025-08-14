الخميس 14 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

معاينة حريق مخزن أقمشة في السلام: تفحم المكان وحجز مالكه

حريق مخزن، فيتو
حريق مخزن، فيتو

أمرت  نيابة السلام بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة مخزن أقمشة نشب به حريق في عقار سكني مكون من 12 طابق بمنطقة النهضة في السلام لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وأمرت بحجز مالكه على ذمة التحريات.


وكشفت المعاينة أن الحريق التهم أثواب القماش الموجودة في المخزن الذي تبلغ مساحته 600 متر ويقع ببدورم العقار.


تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة إخطارا يفيد بنشوب حريق هائل داخل مخزن أقمشة بمنطقة النهضة دائرة قسم شرطة السلام، على الفور انتقلت قوة أمنية مصحوبة بسيارتي اطفاء وإسعاف إلى مكان البلاغ.


وبالفحص تبين نشوب حريق داخل مخزن لتخزين الأقمشة، مما أسفر عن تفحم المكان، ونجحت قوات الحماية المدنية في محاصرة ألسنة النيران والسيطرة عليها قبل امتدادها إلى باقي طوابق العقار. 
ولم يسفر الحريق عن وقوع أية إصابات، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة السلام منطقة النهضة السلام غرفة عمليات شرطة النجدة مديرية أمن القاهرة قسم شرطة السلام

مواد متعلقة

الإسعاف تجلي 16 حالة مرضية من مستشفى حلوان فور نشوب حريق بأحد طوابقها

إخماد حريق نشب في منزل بقنا دون وقوع إصابات

الأكثر قراءة

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

أخبار مصر: جرائم تهز مصر "دهس وقتل أم لابنها ومحاولة خطف دكتورة وابنتها"، كمين إسرائيلي لـ محمد صلاح، حقيقة تأجيل الدراسة

ارتفاع مفاجئ في البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

الوضع يتفاقم في القاهرة والصعيد يسجل 49، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

لأول مرة بمجمع الإسماعيلية الطبي، إجراء عملية "ويبل" بالمنظار الجراحي لمسنة مريضة بالسرطان

قرار جمهوري بإنشاء حساب المشروعات بـ 10 ملايين يورو مع البنك الأوروبي

أسعار الخضار اليوم، انخفاض 8 أصناف مرة واحدة والثوم والليمون خارج القائمة

بعد التراجع الأخير، تعرف على سعر الدولار في البنوك ببداية تعاملات الخميس

خدمات

المزيد

بعد التراجع الأخير، تعرف على سعر الدولار في البنوك ببداية تعاملات الخميس

سعر الذهب اليوم، عيار 21 يسجل مستوى جديدا بنهاية التعاملات

غدا، آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة

موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 لجميع العاملين بالدولة

المزيد

انفوجراف

رفض جائزة بـ 100 ألف جنيه لاختلافه مع نظام مبارك وهاجم عبد الناصر والسادات.. أسرار في حياة الأديب المتمرد صنع الله إبراهيم (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 14 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 14 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 14 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads