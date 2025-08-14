معاينة حريق مخزن أقمشة في السلام: تفحم المكان وحجز مالكه

أمرت نيابة السلام بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة مخزن أقمشة نشب به حريق في عقار سكني مكون من 12 طابق بمنطقة النهضة في السلام لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وأمرت بحجز مالكه على ذمة التحريات.



وكشفت المعاينة أن الحريق التهم أثواب القماش الموجودة في المخزن الذي تبلغ مساحته 600 متر ويقع ببدورم العقار.



تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة إخطارا يفيد بنشوب حريق هائل داخل مخزن أقمشة بمنطقة النهضة دائرة قسم شرطة السلام، على الفور انتقلت قوة أمنية مصحوبة بسيارتي اطفاء وإسعاف إلى مكان البلاغ.



وبالفحص تبين نشوب حريق داخل مخزن لتخزين الأقمشة، مما أسفر عن تفحم المكان، ونجحت قوات الحماية المدنية في محاصرة ألسنة النيران والسيطرة عليها قبل امتدادها إلى باقي طوابق العقار.

ولم يسفر الحريق عن وقوع أية إصابات، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

