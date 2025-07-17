بين الدراما والرومانسي، رامي صبري يطرح ألبومه الجديد "أنا بحبك انت" (فيديو)

طرح المطرب رامي صبري، أحدث ألبوماته الغنائية “أنا بحبك انت”، وذلك على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

ألبوم رامي صبري الجديد

وحرص رامي صبري على التنويع في ألبومه الجديد من حيث الأغاني ما بين الدراما والرومانسي.

ويضم ألبوم رامي صبري الجديد 10 أغانٍ متنوعة، يتعاون خلالها مع مجموعة مميزة من الشعراء والملحنين والموزعين.

ومن الشعراء يتعاون رامي صبري مع كل من: تامر حسين، أمير طعيمة، محمد عاطف، عمرو المصري، وغيرهم.

فيما يتعاون مع الملحنين والموزعين مع كل من: مدين، عمرو الخضري، حسام حبيب، طارق توكل، أسامة الهندي، وآخرون.

أغاني ألبوم رامي صبري الجديد

بحكيلك عن الأيام

بياع

تيجي نتصور

العوض على الله

كل حاجة فيها حلوة

بقلبي معاك

مستغرب انت

غلطان

فقدت الأمل فيكي

أنا بحبك إنت

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