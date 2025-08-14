ترامب: الجيش الأمريكي "سيحرر" واشنطن

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن البيت الأبيض تولى الآن السيطرة على العاصمة واشنطن، وأن الجيش وقوات الشرطة الفيدرالية سيعملان على "تحرير" واشنطن، وإزالة مظاهر العنف والفوضى، وجعلها "آمنة ونظيفة وصالحة للعيش".

وقال ترامب، في منشور عبر منصة تروث سوشيال إن العاصمة واشنطن تعيش واحدة من أعلى معدلات الجريمة في العالم، معتبرًا أن معدل جرائم القتل فيها يفوق مدنًا معروفة بالعنف مثل مكسيكو سيتي وبوجوتا وإسلام آباد وأديس أبابا، ويكاد يكون عشرة أضعاف المعدل في مدينة الفلوجة بالعراق.

وأشار ترامب إلى أن معدل الجرائم العنيفة في واشنطن تضاعف تقريبًا خلال العقد الماضي، متهمًا مسؤولي المدينة بـ"الفساد" والتلاعب بالإحصاءات الرسمية، ومؤكدًا أن الأرقام الحقيقية أسوأ بكثير.



وانتقد الرئيس الأمريكي حكومة واشنطن المحلية التي قال إنها توقفت إلى حد كبير عن التحقيق في الجرائم واعتقال الجناة، ما دفع السكان إلى التوقف عن إبلاغ الشرطة خشية الانتقام، وأصبحوا "سجناء في مدينتهم"، على حد تعبيره.

ولفت إلى أن معدلات الجريمة الحقيقية ربما تكون أكبر بخمس إلى عشر مرات مما تم الإبلاغ عنه، مشيرا إلى أن المدينة تحت حصار من البلطجية والقتلة.



وفي وقت سابق، تعهد الرئيس الأمريكي، بطرد المشردين من العاصمة الأمريكية وسجن المجرمين، رغم تأكيد رئيسة بلدية واشنطن أنه لا يوجد ارتفاع حالي في معدلات الجريمة.



وخلافا للولايات الأخرى حيث يقرر الحاكم تفعيل الحرس الوطني، يمتلك الرئيس سلطة مباشرة على الحرس الوطني في واشنطن العاصمة.



ووفقا لمنظمة "الشراكة المجتمعية" التي تعمل على الحد من التشرد في واشنطن، هناك 3782 شخصا يعانون من التشرد في أي ليلة في المدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو 700 ألف نسمة.

ويعيش معظم هؤلاء في ملاجئ طوارئ أو سكن انتقالي، وليس في الشوارع.

