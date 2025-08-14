طلعت زين، أغنية لـ جيمس براون سبب شهرته وفضل العلاج في مصر رغم شراسة السرطان

طلعت زين، فنان أسمر دمه خفيف، ممثل ومغن، بدأ مسيرته الفنية في وقت مبكر من حياته، وكان مولعًا بالموسيقى لذا انضم إلى فرقة "الجيل الصاعد" الغنائية في السبعينيات وحقق نجاحًا كبيرًا معها، وجاءت شهرته عندما انضم إلى فرقة "العائلة" في الثمانينيات، وقدم من خلالها العديد من الأغاني الناجحة، رحل في مثل هذا اليوم 14 أغسطس 2011.



ولد الفنان طلعت زين عام 1955 بمدينة الإسكندرية من أب وأم يعشقان الغناء والفن عمومًا، نشأ على عشق الموسيقى وخاصة الموسيقى الغربية، ارتبط بعلاقة صداقة مع أفراد بعض الفرق الأجنبية بالمراسلة وتتبع حفلاتهم.

فرقة الدريمرز كانت البداية

انضم طلعت زين إلى فرقة "الدريمرز" التي كونها طلاب كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، ثم انضم إلى فرقة "بتي شاه" بعد أن اعتذر أحد أعضائها الذي تكون من وجدي فرانسيس، عزت أبو عوف، وفريدي رزق، عمر خيرت، وهاني شنودة، وغنى معها لأول مرة أغنية للمطرب العالمي جيمس براون وأغاني عالمية شهيرة، حتى أصبح عضوًا في فرقة "ترانزيت باك" التي ضمت مجموعة من الموسيقيين المعروفين وفي القاهرة بعد انتهاء موسم الصيف غنى بفندق شيراتون القاهرة.

الفنان طلعت زين



قام طلعت زين بالغناء بمطعم ونادي ليلى اسمه (بيانو.. بيانو) وكان هو النجم الأساسي له للنادي وفي هذا الوقت فقدت فرق الغناء الغربي شعبيتها وحل محلها آلتا الدرام ماشين والكيبورد في العروض، وجاءت نجوميته وشعبيته عندما اختاره الموسيقار عمر خيرت للغناء فى حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى مع المطربة أنغام في أوبريت 100 سنة سينما أيضًا، أدى أغنية أجنبية راقصة اسبانية مترجمة باسم " مكارينا " ونجحت نجاحا كبيرا، ثم كان الغناء مع عمرو دياب في أغنية "راجعين" وظهر في مقدمة الكليب بعبارته الشهيرة "تعالى تعالى تعالى".

أنياب بداية السينما

ولنجاح طلعت زين في الغناء وإقبال الجمهور على أغانيه حيث تميز بقدرته على أداء جميع الأشكال الموسيقية من الموسيقى الشعبية إلى الراب والجاز، أيضًا استعان به المخرجون فى بعض الأفلام كممثل ومغن من الأفلام التي قام بالتمثيل فيها: كانت البداية مع فيلم “أنياب”، تبعه أحلام عمرنا، جمال عبد الناصر، لحم رخيص، الديلر مع أحمد السقا وخالد النبوي وأفريكانو مع أحمد السقا أيضا عام 2001.

طلعت زين



أصيب الفنان طلعت زين بمرض سرطان كلي بالجهاز التنفسي وعانى منه كثيرًا، حيث أجريت له عملية جراحية بالرئة، رحل بعدها مباشرة في مثل هذا اليوم منذ أربعة عشر عامًا بعد أن ترك خلفه إرثًا موسيقيًّا مميزًا أثر في جيل كامل من الشباب.

رفض العلاج بالخارج

وكما قال ابنه سيف طلعت زين في أحد البرامج التليفزيونية إن والده كان فخورًا بلقب "جد"، حيث لديه حفيدان هما زين ومليكة، مشيرًا إلى أن والده كانت له اهتمامات متعددة خارج عالم الفن، إذ كان يعشق الصيد ويستمتع بالطبخ لأصدقائه وعائلته.

كما كشف أن والده لم يتوقف عن العمل رغم تدهور حالته الصحية وفضل البقاء في مصر لتلقي العلاج بدلًا من السفر إلى الخارج، وهو قرار اتخذه على الرغم من الظروف الصحية الصعبة التي كان يمر بها.

