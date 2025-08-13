مي فاروق تصل تونس مع زوجها استعدادًا لحفلها في مهرجان قرطاج

وصلت الفنانة مي فاروق اليوم الأربعاء إلى مطار تونس قرطاج، لإحياء حفلها ليلة 16 أغسطس، ضمن فعاليات الدورة 59 لمهرجان قرطاج الدولي.

وعلقت مي على مشاركتها بمهرجان قرطاج حيث قالت: "سعيدة جدًا بمقابلتكم قريبًا إن شاء الله في مهرجان قرطاج الدولي يوم ١٦ أغسطس".

أغنية أنا اللي مشيت لـ مى فاروق

ومن جانب آخر، طرحت النجمة مي فاروق، أحدث أغنياتها بعنوان "أنا اللى مشيت" وهى الأغنية الثامنة من أغنيات ألبومها الجديد "تاريخى" والذى بدأت في إطلاقه مع بداية العام، أغنية "أنا اللى مشيت"، الآن على اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو.



وتأتي الأغنية من كلمات: تامر حسين، وألحان: مدين، وتوزيع موسيقى وميكس وماستر: توما.



أغنية "أنا اللي مشيت"، تعكس فى مضمونها، واقع المرأة القوية التى ترفض الانكسار، وتعتز بالكبرياء، فى علاقة حب غير متوازنة، وتضع حدًا للخذلان، وتتجه إلى الاستقلال.

يذكر أن الفنانة مي فاروق كانت قد طرحت من قبل أغنيتها الأولى من ألبومها "تاريخى" وكانت بعنوان "باركوا" كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع موسيقى أحمد عبد السلام، وإخراج باسم دوما، والثانية "سلطانة " كلمات عبد الرحمن محمد، وألحان مدين، وتوزيع موسيقى أحمد عبد السلام، وإخراج الفنان محمد العمروسى، فى أول تجربة إخراجية له مع الأغنيات، والثالثة "ميزنى"، كلمات تامر حسين، وألحان تامر عاشور، وتوزيع موسيقى أحمد إبراهيم، والرابعة "كان نفسي أقابلك"، كلمات تامر حسين، وألحان محمد النادي، وتوزيع موسيقى يحيى يوسف، والخامسة "اللى شافنا"، كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع موسيقى هانى يعقوب، والسادسة"بنات الخلق"، كلمات عبد الرحمن محمد، وألحان مدين، وتوزيع موسيقى يحيى يوسف، والسابعة "ضحكت فجأة"، كلمات تامر حسين، وألحان تامر عاشور، وتوزيع موسيقي نادر حمدى.

