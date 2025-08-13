الأربعاء 13 أغسطس 2025
اقتصاد

رئيس غرفة الجيزة: خفض الأسعار حق للمستهلك ومسئولية وطنية لا تحتمل التأجيل

خلال اجتماع رئيس
خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء

 شارك المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، في المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للإعلان عن حزمة المبادرات الجديدة لضبط الأسواق وخفض أسعار السلع الأساسية، بحضور ممثلي الغرف التجارية وكبار قيادات القطاع الخاص، ومسؤولي الأجهزة الرقابية المعنية بحماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية.

دعم السياسات الحكومية الرامية لتحقيق التوازن 

وأكد الشاهد أن غرفة الجيزة التجارية كانت وما زالت شريكًا فاعلًا في كل ما يخص ضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلك، مشيرًا إلى أن المشاركة في هذه المبادرة تأتي انطلاقًا من مسئولية الغرفة في دعم السياسات الحكومية الرامية لتحقيق التوازن بين المنتج والتاجر والمستهلك.

وأضاف أن هذه المبادرة تأتي في توقيت حاسم، مع تحسن المؤشرات الاقتصادية وتراجع أسعار الصرف وزيادة وفرة السلع، وهو ما يتيح فرصة حقيقية لإحداث خفض ملموس وفوري في الأسعار، ويعزز استقرار الأسواق على المدى الطويل.


وأوضح الشاهد أن غرفة الجيزة تعمل على متابعة التنفيذ الميداني لهذه المبادرات بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، لضمان وصول أثرها الإيجابي إلى المستهلك مباشرة، مؤكدًا أن حماية المستهلك وتعزيز الثقة في الأسواق المحلية ملف ثابت على أجندة الغرفة.

واختتم الشاهد تصريحاته بالتأكيد على أن المبادرة ليست مجرد إجراء مؤقت، بل خطوة استراتيجية نحو بناء سوق محلية قوية وقادرة على مواجهة التحديات، داعيا  جميع التجار وأعضاء الغرفة إلى الالتزام الجاد بمسئولياتهم الوطنية تجاه المواطنين، ودعم جهود الدولة في تخفيف الأعباء عن كاهلهم.

