رئيس غرفة الجيزة: خفض الأسعار حق للمستهلك ومسئولية وطنية لا تحتمل التأجيل

شارك المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، في المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للإعلان عن حزمة المبادرات الجديدة لضبط الأسواق وخفض أسعار السلع الأساسية، بحضور ممثلي الغرف التجارية وكبار قيادات القطاع الخاص، ومسؤولي الأجهزة الرقابية المعنية بحماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية.

دعم السياسات الحكومية الرامية لتحقيق التوازن

وأكد الشاهد أن غرفة الجيزة التجارية كانت وما زالت شريكًا فاعلًا في كل ما يخص ضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلك، مشيرًا إلى أن المشاركة في هذه المبادرة تأتي انطلاقًا من مسئولية الغرفة في دعم السياسات الحكومية الرامية لتحقيق التوازن بين المنتج والتاجر والمستهلك.

وأضاف أن هذه المبادرة تأتي في توقيت حاسم، مع تحسن المؤشرات الاقتصادية وتراجع أسعار الصرف وزيادة وفرة السلع، وهو ما يتيح فرصة حقيقية لإحداث خفض ملموس وفوري في الأسعار، ويعزز استقرار الأسواق على المدى الطويل.



وأوضح الشاهد أن غرفة الجيزة تعمل على متابعة التنفيذ الميداني لهذه المبادرات بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، لضمان وصول أثرها الإيجابي إلى المستهلك مباشرة، مؤكدًا أن حماية المستهلك وتعزيز الثقة في الأسواق المحلية ملف ثابت على أجندة الغرفة.

واختتم الشاهد تصريحاته بالتأكيد على أن المبادرة ليست مجرد إجراء مؤقت، بل خطوة استراتيجية نحو بناء سوق محلية قوية وقادرة على مواجهة التحديات، داعيا جميع التجار وأعضاء الغرفة إلى الالتزام الجاد بمسئولياتهم الوطنية تجاه المواطنين، ودعم جهود الدولة في تخفيف الأعباء عن كاهلهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.