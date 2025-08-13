حبس 4 فتيات بتهمة ممارسة الرذيلة في الجيزة

أمرت نيابة الجيزة بحبس 4 فتيات ليل بينهن قوادتان بتهمة ممارسة الرذيلة، بمقابل مادي، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.

القبض على 4 فتيات ليل في وكفرين بالعجوزة

وردت معلومات إلى الإدارة العامة لمباحث مكافحة جرائم الآداب بإدارة شقتين في منطقة العجوزة لممارسة الأعمال المنافية للآداب، تم إجراء تحريات مكثفة انتهت إلى صحة المعلومات بتواجد سيدتين في كل شقة تمارسان الرذيلة مع راغبي المتعة الحرام بمقابل مادي بعد الإعلان عن أنفسهن عبر الإنترنت.

ونجحت قوات الأمن في إلقاء القبض على 4 سيدات تبين أن بينهن قوادتين تقوم كل منهما بالاتفاق مع راغبي المتعة الحرام من الأثرياء الخليجيين أو المصريين على ممارسة الرذيلة مقابل مبلغ 4 آلاف جنيه.

وأضافت التحريات أن كل قوادة تسهل دعارة الفتاة الأخرى وتقوم أيضا بممارسة الدعارة فتم تحريز هواتفهن المحمولة، التي تتضمن اتفاقات ومحادثات بينهن وبين راغبي المتعة الحرام، وتحرر المحضر اللازم وأحيلت المتهمات إلى النيابة المختصة للتحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.