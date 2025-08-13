الأربعاء 13 أغسطس 2025
حوادث

حبس 4 فتيات بتهمة ممارسة الرذيلة في الجيزة

حبس المتهم
حبس المتهم

أمرت نيابة الجيزة بحبس 4 فتيات ليل بينهن قوادتان بتهمة ممارسة الرذيلة، بمقابل مادي، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

القبض على 4 فتيات ليل في وكفرين بالعجوزة

وردت معلومات إلى الإدارة العامة لمباحث مكافحة جرائم الآداب بإدارة شقتين في منطقة العجوزة لممارسة الأعمال المنافية للآداب، تم إجراء تحريات مكثفة انتهت إلى صحة المعلومات بتواجد سيدتين في كل شقة تمارسان الرذيلة مع راغبي المتعة الحرام بمقابل مادي بعد الإعلان عن أنفسهن عبر الإنترنت.

ونجحت قوات الأمن في إلقاء القبض على 4 سيدات تبين أن بينهن قوادتين تقوم كل منهما بالاتفاق مع راغبي المتعة الحرام من الأثرياء الخليجيين أو المصريين على ممارسة الرذيلة مقابل مبلغ 4 آلاف جنيه.


وأضافت التحريات أن كل قوادة تسهل دعارة الفتاة الأخرى وتقوم أيضا بممارسة الدعارة فتم تحريز هواتفهن المحمولة، التي تتضمن اتفاقات ومحادثات بينهن وبين راغبي المتعة الحرام، وتحرر المحضر اللازم وأحيلت المتهمات إلى النيابة المختصة للتحقيق. 

نيابة الجيزة مكافحة جرائم الآداب منطقة العجوزة

