زيلينسكي يدعو مجددا لعقد اجتماع ثلاثي مع ترامب وبوتين

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأربعاء، مجددا لعقد اجتماع ثلاثي مع ترامب وبوتين.

وقال زيلينسكي: نأمل أن يكون وقف إطلاق النار هو الموضوع الرئيسي لمحادثات ألاسكا ولن نتخلى عن أي أراض في دونباس ولا نقاش بشأن وحدة أراضي أوكرانيا.

لا نقاش بشأن وحدة أراضي أوكرانيا

وأضاف زيلنسكي أنه لا بد من ضغط إضافي على بوتين من خلال العقوبات الاقتصادية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

مناقشة جميع "القضايا العالقة" بين البلدين

وأفادت وزارة الخارجية الروسية، صباح اليوم الأربعاء، بأن القمة المرتقبة يوم الجمعة بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين، تتيح للزعيمين مناقشة جميع "القضايا العالقة" بين البلدين، بما فيها الأزمة الأوكرانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.