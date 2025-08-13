الأربعاء 13 أغسطس 2025
زيلينسكي يدعو مجددا لعقد اجتماع ثلاثي مع ترامب وبوتين

زيلينسكي، فيتو
زيلينسكي، فيتو

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأربعاء، مجددا لعقد اجتماع ثلاثي مع ترامب وبوتين.

وقال زيلينسكي: نأمل أن يكون وقف إطلاق النار هو الموضوع الرئيسي لمحادثات ألاسكا ولن نتخلى عن أي أراض في دونباس ولا نقاش بشأن وحدة أراضي أوكرانيا.

 

لا نقاش بشأن وحدة أراضي أوكرانيا

وأضاف زيلنسكي أنه لا بد من ضغط إضافي على بوتين من خلال العقوبات الاقتصادية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

 

مناقشة جميع "القضايا العالقة" بين البلدين

وأفادت وزارة الخارجية الروسية، صباح اليوم الأربعاء، بأن القمة المرتقبة يوم الجمعة بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين، تتيح للزعيمين مناقشة جميع "القضايا العالقة" بين البلدين، بما فيها الأزمة الأوكرانية.

