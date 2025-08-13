الأربعاء 13 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

الغرفة التجارية بالجيزة تكشف موعد انخفاض أسعار الدواجن والبيض (فيديو)

سامح السيد، فيتو
سامح السيد، فيتو

أكد سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، أن سعر بيع كيلو الدواجن في المزارع يصل إلى 60 جنيها.


وقال في تصريحات تليفزيونية إن جميع مستلزمات الإنتاج الداجني معفاة من الرسوم الجمركية، موضحا أن هناك بعض تجار بيع الدواجن تبيع بأسعار مختلفة.


وأضاف أن أسعار بيع الدواجن في الأسواق مستقرة وأنه لأول مرة يوجد فائض في إنتاج الدواجن بنسبة 15%، كما أن هناك انخفاضا في أسعار البيع.


وأوضح أنه لا يوجد أي زيادة في أسعار بيع الدواجن والبيض، وهذا بفضل زيادة المعروض في السوق، مشيرا إلى أن استقرار سعر صرف الدولار أحد عوامل استقرار أسعار بيع الدواجن والبيض.


وعن أسعار الكتاكيت، أكد أن سعر بيع الكتكوت انخفض من 50 جنيها إلى 14 جنيها، موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد انخفاضا كبيرا في أسعار بيع الدواجن نتيجة زيادة المعروض في السوق.

الدواجن شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة المزارع الانتاج الداجني سامح السيد

