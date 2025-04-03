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خارج الحدود

روسيا: لا بديل عن التفاوض لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

لافروف، فيتو
لافروف، فيتو

قالت  وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها اليوم الخميس، إنه لا بديل عن الحل التفاوضي لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفق أسس القانون الدولي.

 

موسكو: لا بديل عن التفاوض لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

جاء ذلك عقب اجتماع الممثل الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط ودول إفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف، مع رئيس مركز "مشروع الولايات المتحدة/الشرق الأوسط" دانيال ليفي.

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وأضافت الوزارة في بيانها: "تم خلال الاجتماع بحث سبل تحقيق الاستقرار في بؤر التوتر بالشرق الأوسط، حيث أكد الجانب الروسي عدم وجود بديل للحل التفاوضي للقضية الفلسطينية الإسرائيلية وفق الأساس القانوني الدولي، الذي ينص على إقامة دولة فلسطينية مستقلة ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش بسلام وأمن جنبا إلى جنب مع إسرائيل".

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن "الطريق لتحسين الأوضاع العسكرية والسياسية في الشرق الأوسط ككل يمر عبر تعزيز الجهود الدبلوماسية الجماعية بدور قيادي لدول المنطقة".

يأتي ذلك في ظل إعلان الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إيفي ديفرين، أن القوات انتقلت إلى مرحلة جديدة في "عملية العزة والسيف" لإعادة الأسرى المحتجزين في قطاع غزة وتدمير قدرات "حماس" العسكرية والسلطوية.

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