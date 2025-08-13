الأربعاء 13 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مدير مجمع الشفاء الطبي: لدينا أطفال مهددون بالوفاة نتيجة إصابتهم بالشلل المتصاعد

أطفال غزه، فيتو
أطفال غزه، فيتو

قال محمد أبو سليمة مدير مجمع الشفاء الطبي: أصبحنا غير قادرين على تقديم خدماتنا بسبب الانهيار الكامل للمنظومة الصحي، وهناك 3 أطفال مهددون بالوفاة بسبب إصابتهم بمرض الشلل المتصاعد.

وأضاف مدير مجمع الشفاء الطبي: لا مياه صالحة للشرب في مدينة غزة لذا تزداد الإصابة بالنزلات المعوية.

وتابع: 55 ألف امرأة حامل تعاني من سوء التغذية في القطاع، كما أننا لا نملك ما نقدمه لمرضى القلب في القطاع.

وأشار إلى أن المنظمات الدولية لديها شاحنات مساعدات طبية لا تستطيع إدخالها بسبب الاحتلال.

وقبل وقت سابق من اليوم قال مدير مجمع الشفاء الطبي: إن هناك 320 ألف طفل يعانون سوء التغذية، 17 ألفا منهم يعانون سوء تغذية حاد.

وأضاف: المستشفيات تقدم محاليل طبية تبقي الأطفال على قيد الحياة لكن لا تشفيهم تماما، مشيرا أن هناك مجاعة حقيقية في قطاع غزة وفق التصنيفات العالمية.

إعلان قطاع غزة منطقة منكوبة تضربها المجاعة

وطالب الأمم المتحدة بإعلان قطاع غزة منطقة منكوبة تضربها المجاعة.

ومن جانبها أعلنت مستشفى العودة بالنصيرات، اليوم الأربعاء، سقوط 5 شهداء و10 جرحى في قصف الاحتلال للمجوعين بالقرب من نقطة توزيع المساعدات جنوب وادي غزة.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية قبل وقت سابق، بأن 67 فلسطينيا استشهدوا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق عدة بقطاع غزة منذ فجر اليوم بينهم 14 شهيدا من منتظري المساعدات.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

وأفادت وزارة الصحة في غزة بسقوط 100 شهيد و513 جريحا جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة سقوط 5 وفيات بينهم طفلان؛ نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وكشفت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع عدد ضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 227 شهيدا بينهم 103 أطفال.

بينما أعلن مستشفى العودة، أمس، استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 7 في استهداف إسرائيلي لمنتظري المساعدات وسط قطاع غزة.

وكانت مصادر طبية في مستشفيات غزة، أفادت بأنه من بين الشهداء 3 من طالبي المساعدات.

كما أعلنت وزارة الصحة في غزة، أمس الثلاثاء، أن حصيلة ضحايا اعتداءات الاحتلال خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغت 69 شهيدا و362 مصابا، في ظل استمرار التصعيد العسكري وتدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الصحة في غزة جيش الاحتلال فلسطين قطاع غزة مجمع الشفاء الطبي مدير مجمع الشفاء الطبي مستشفى العودة بالنصيرات

مواد متعلقة

رئيس الأركان الإسرائيلي يوافق على الفكرة الرئيسية لخطة الهجوم في قطاع غزة

هل تكون خنجرا في ظهر مصر، محادثات بين إسرائيل وجنوب السودان لإعادة توطين سكان غزة

أرقام صادمة في اليوم العالمي للشباب في غزة.. 75% من شهداء فلسطين دون الثلاثين.. 16 ألف شهيد من الطلبة و768 معتقلا.. 164 ألف شاب وشابة محرومون من الدراسة.. 85% من الشباب بلا عمل

الأكثر قراءة

أثارت الذعر بين الناس، ساويرس يكشف حقيقة العثور على جثة بلا رأس في الساحل الشمالي

بالأسماء، قرار جمهوري بتعيينات جديدة في مناصب قضائية عليا

ضبط نادٍ صحي لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالجيزة

أشرف زكي يكشف حقيقة تعرض ليلى علوي لحادث سير

تعرض للموت 500 مرة، علاء مبارك يثير الجدل بشأن سر عدم هروب والده خارج مصر

تعرف على عقوبة تزوير بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة

رئيس الوزراء يكشف تطورات ملف تفعيل قانون الإيجار الجديد

الوقت ينفد، عالم فيزياء يحذر: جسم فضائي غامض يقترب من الأرض ويهدد العالم

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء

تراجع جديد في سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء بالصاغة

ارتفاع الأبيض، أسعار كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 13-8-2025

تراجع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات الأربعاء، وهذا العيار يسجل 3910 جنيهات

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من زراعة الأعضاء إلى خوارزميات الفتوى، اجتهادات تواجه تحديات الذكاء الاصطناعي في مؤتمر الإفتاء

تفسير رؤية الجبنة الرومي في المنام وعلاقتها بانتهاء الخلافات والمشاحنات

موعد غرة شهر ربيع الأول للعام 2025

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads