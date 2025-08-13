الأربعاء 13 أغسطس 2025
اقتصاد

تراجع جماعي لمؤشرات البورصة ورأس المال السوقي يخسر 6 مليارات جنيه بختام التعاملات

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، وخسر رأس المال السوقى 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.498 تريليون جنيه.

مؤشر “إيجي إكس 30”

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 35855 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 43945 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 16113 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 3828 نقطة.
  

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وانخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 10620 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 14260 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 3632 نقطة.

تعاملات منتصف الأسبوع 

وكانت مؤشرات البورصة المصرية قد ارتفعت في ختام تعاملات أمس الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.504 تريليون جنيه.

مؤشر “إيجي إكس 30”

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 36003 نقاط، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 44199 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 16180 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 3844 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 10646 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 14321 نقطة، وقفز  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 3644 نقطة.

تعاملات جلسة الإثنين 

 تراجعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي في ختام تعاملات الإثنين الماضي، وخسر رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.496 تريليون جنيه.

مؤشر “إيجي إكس 30”

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 35908 نقاط، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 44104 نقاط، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 16137 نقطة، وتراجع  مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 3833 نقطة.

بينما انخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 10586 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 14258 نقطة، وهبط  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 3644 نقطة.

تعاملات جلسة بداية الأسبوع 

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام  تعاملات  الأحد الماضي أول جلسات الأسبوع، ليسجل رأس المال السوقي نحو 2.497 تريليون جنيه، لتصبح  نحو 22 مليار جنيه. 

مؤشر “إيجي إكس 30”

وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.84%  عند مستوى 36104 نقاط، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.04%  عند مستوى 44309 نقاط، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.83%  عند مستوى 16227 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.74%  عند مستوى 3848 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.56%  عند مستوى 10656 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.25% عند مستوى 14327 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.98%  عند مستوى 3696 نقطة.

