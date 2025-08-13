عمار ياسر ناشئ الزمالك يشكو من سوء المعاملة وتأخر المستحقات المالية

أثار عمار ياسر، لاعب فريق الناشئين بنادي الزمالك، جدلًا واسعًا بعد نشره رسالة عبر خاصية “الاستوري” على حسابه بموقع “إنستجرام”، يشكو فيها من سوء المعاملة داخل النادي، وعدم حصوله على مستحقاته المالية منذ أكثر من عام.

وقال اللاعب: “من ساعة ما رجعت للناشئين وأنا بتعامل أسوأ معاملة عكس زمايلي، وبيجيلي عروض إعارة وبيع، وكلها كانت بتترفض من غير سبب.”

أزمة مالية خانقة

عمار أوضح في منشوره أن النادي لم يسدد له أي مستحقات مالية منذ عام كامل، رغم مطالباته المتكررة، مشيرًا إلى أن الرد الدائم هو: “مفيش فلوس”.

وتابع: “قالولي النادي عنده أزمة، طب أعيش إزاي؟ طب أصرف منين؟”، معبرًا عن ضيقه من تجاهل إدارة النادي لوضعه المالي والمعنوي.

تسليط الضوء على معاناة الناشئين

تصريحات اللاعب فتحت الباب للحديث مجددًا عن أزمة رواتب فرق الناشئين في نادي الزمالك، في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي مؤخرًا، ما قد يهدد مستقبل عدد من المواهب الشابة إذا لم يتم التدخل لحل هذه المشكلات.

