خطوات تفعيل عرض الصيف لمحفظة فودافون كاش

قدمت فودافون عرضا على محفظة فودافون كاش خلال فترة الصيف يتيح للعملاء سحب مبلغ يصل إلى 5000 جنيه شهريًا من محفظتهم وجعل الرسوم الخاصة بالسحب من محفظة فودافون كاش ثابتة.

رسوم فودافون كاش الجديدة

العرض الجديد يُبسط عملية السحب، حيث تم استبدال نسبة 1% لأول 5000 جنيه في الشهر برسوم ثابتة قدرها 5 جنيهات فقط ووفقا لفودافون فهذا العرض يأتي لتسهيل المعاملات المالية وتقليل التكلفة على العملاء، ما يجعل تجربة استخدام المحفظة الإلكترونية أكثر مرونة وسلاسة.

الخدمة الجديدة تسعى لتلبية احتياجات العملاء اليومية من خلال تقليل التكاليف وتسهيل العمليات كما أن هذا التغيير يمنح العملاء المزيد من الوضوح والراحة عند إدارة أموالهم من خلال محفظة فودافون كاش.

طريقة تفعيل العرض

لتفعيل الاشتراك في العرض، يكفي طلب كود من الهاتف المحمول وهو #999 *9*.

كانت فودافون أرسلت لعملائها تؤكد لهم “رسوم السحب بقت 5 جنيه بدلا من 1% وتقدر تسحب لحد 5,000 جنيه شهريًا من محفظتك برسوم ثابتة من أي مكان” حيث تفيد تلك الخطوة أي شخص يتعامل مع المحفظة، ويقوم بسحب مبلغ يزيد على الـ 500 جنيه من المحفظة والتي تعادل نسبة الـ 1% السابقة.

استثمارات شركة فودافون

وتهدف الخطة الاستثمارية لشركة فودافون مصر إلى تطوير جودة خدمات الشبكة اعتمدت على عدة محاور، أهمها تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية لشبكة الشركة بما يؤدي إلى تحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للعملاء، ورفع درجة جاهزيتها لتقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المستقبلية مع مراعاة معايير الجودة العالمية.

