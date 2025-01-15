الأربعاء 15 يناير 2025
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في الذكري 107 لمولده، جولة داخل منزل الزعيم جمال عبدالناصر في الإسكندرية (فيديو)

منزل جمال عبدالناصر
منزل جمال عبدالناصر بالإسكندرية، فيتو

تمر اليوم الذكري 107 علي مولد الزعيم خالد الذكر جمال عبدالناصر والذي ولد يوم 15 يناير 1918 بشارع القنوتي في منطقة باكوس بحي شرق الإسكندرية حاليا، ومكث في هذا المنزل في طفولته، وهو من أصل صعيدي بمحافظة أسيوط من بني مر 

والمنزل تحول حاليا إلي مركز ومكتبه جمال عبدالناصر ولكن ظل كما هو دور واحد وبدروم، وعمل والده في مصلحه البريد بالإسكندرية قبل أن ينتقل للقاهرة ويلتحق بالكلية الحربية.

 

فيتو أجرت بثا مباشر من الشارع الذي ولد فيه جمال عبدالناصر والمنزل الذي تربي فيه لسنوات طفولته ونشأته، بـ 17 شارع القنوتي باكوس والذي سبق أن كان مخصص كمتحف لمقتنيات الزعيم بأمر من الرئيس الراحل أنور السادات، قبل أن يتحول لمركز ثقافي يحمل اسمه في أوائل الألفية.

كما حصلت فيتو علي صورة للبطاقة الشخصية للرئيس عبدالناصر وصور له وهو شاب وطفل بين أفراد أسرته وصورة قديمة للمنزل.

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