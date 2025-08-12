الأربعاء 13 أغسطس 2025
سياسة

عبد الحليم علام يكشف حقيقة البيان المنسوب إلى الأمين العام لاتحاد المحامين العرب

رئيس المحامين العرب،
رئيس المحامين العرب، فيتو

أصدر رئيس اتحاد المحامين العرب، عبد الحليم علام، بيانًا لكشف حقيقة البيان المنسوب للأمين العام لاتحاد المحامين العرب.

 

اتحاد المحامين العرب 

وقال: “بمجرد وصولي إلى أرض الوطن فوجئت ببيان متداول بين المحامين، وتحققت من بدء نشره أولًا على صفحة أحد النقباء السابقين، قبل أن يتم وضعه على الصفحة المنسوبة لاتحاد المحامين العرب”.

 

وأضاف: "من المؤسف أن البيان جرى نسبته إلى معالي الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، والذي كان برفقتي بالأمس على مدار اليوم في لقاء فخامة الرئيس التونسي، واجتمعت بعد ذلك مع معالي الأمين العام إلى ما قبل منتصف الليل بقليل".

تابع: "كما ودعته صباح اليوم قبل مغادرة تونس مباشرة.وقد تلاحظ في البيان تدني لغته بشكل يستحيل معه صدوره عن الأمين العام للاتحاد المعروف بثقافته ورقيه ودماثة ورفعة أخلاقه".

 

جدل داخل اتحاد المحامين العرب 

واستطرد:"كما تلاحظ في البيان تضمنه لأكاذيب وافتراءات ومغالطات مؤسفة، صيغت خصيصًا لخدمة شخص معين لأهداف شخصية يتطلع إليها، ويلتاع لأجلها هذا الشخص، بمعاونة بعض من انتهت مدتهم في الاتحاد من الأعضاء المنضمين، والذين يسعون إلى استمرار سيطرتهم عنوة على مقاليد الأمور".

وقال البيان: "سيجري لاحقًا إصدار بيان تفصيلي يضع كافة الحقائق أمام الرأي العام من المحامين، لكشف المخططات الرامية لاستغلال الاتحاد من قبل نقيب أسبق وبعض الأشخاص".

وأهان بالمحامين عدم الانسياق خلف ذلك البيان الذي صيغ لأجل الفتنة، ولتحقيق مآرب خاصة، وخلق صراعات ممن لا يعنيهم هدم بنيان اتحاد المحامين العرب من أجل المناصب، بدلًا من إعادته إلى مساره الصحيح لصالح كل المحامين العرب".

رئيس اتحاد المحامين العرب اتحاد المحامين العرب المحامين العرب

